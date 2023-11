Wolfsburg. Der Profi von Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg spielt in der EM-Quali für die Schweiz, ist nach dem 1:1 gegen Israel aber enttäuscht.

Vier Niederlagen und ein Unentschieden aus den vergangenen fünf Bundesligaspielen – das Gefühl, den Platz als Gewinner zu verlassen, müssen sich die Fußballer des VfL Wolfsburg in diesen Tagen woanders holen. Die Unzufriedenheit in Klub und Umfeld ist groß, auch weil die Neuzugänge noch nicht recht zündeten. Die Länderspielpause könnte einigen Kickern eine willkommene Gelegenheit bieten, neues Selbstvertrauen zu tanken. Bei einem Spieler ist das jetzt aber schon mal schiefgegangen: Cedric Zesiger kam mit der Schweiz in der am Mittwochabend in Ungarn ausgetragenen Partie gegen Israel nicht über ein blamables 1:1 hinaus und verpasste mit seinem Team die vorzeitige Qualifikation für die Europameisterschaft im kommenden Jahr.