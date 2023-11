Wolfsburg. Neuzugang überzeugt bei den VfL-Fußballerinnen im Training – und Samstag vielleicht erstmals in einem Bundesliga-Spiel für Wolfsburg.

Eigentlich hätte es schon am Wochenende beim soweit sein sollen. Mindestens einmal mit dem Kaderdebüt bei den Bundesliga-Fußballerinnen des VfL Wolfsburg. Doch dann erwischte Neuzugang Camilla Küver eine Erkältung. Die 20 Jahre alte Abwehrspielerin, die sowohl außen als auch innen spielen kann, war verletzt von Ligakonkurrent Eintracht Frankfurt an den Mittellandkanal gewechselt. Im Training hat sie ihr Können bereits angedeutet. Im Heimspiel gegen den MSV Duisburg (Samstag, 14 Uhr, AOK-Stadion) könnte sie es erstmals auch in einem Pflichtspiel zeigen.