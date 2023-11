Wolfsburg. Fünf Wochen hat die Torhüterin des VfL Wolfsburg und der deutschen Nationalmannschaft gefehlt. Mit ihr kehrte der Erfolg zum VfL zurück.

Es fiel eigentlich gar nicht so sehr auf am Sonntag, als die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg den SC Freiburg mit 4:0 aus dem AOK-Stadion fegten. Und doch war es eine richtig gute Nachricht: Merle Frohms ist wieder da! Gut einen Monat nach ihrer im Training erlittenen Gehirnerschütterung stand die Nummer 1 von VfL und deutscher Nationalmannschaft wieder zwischen den Pfosten. Wie wichtig sie für ihre Mannschaft ist, zeigte sich vor allem in den Wochen, in denen sie nicht spielen konnte.