Wolfsburg. Das 0:4 in Gladbach hat beim VfL Wolfsburg für Ernüchterung gesorgt. Für die Krise des Fußball-Bundesligisten gibt es viele Gründe.

Als Tabellenelfter hat sich der VfL Wolfsburg in die aktuelle Länderspielpause verabschiedet. Nur als Tabellenelfter müsste man eigentlich sagen. Denn nach Platz 8 in der Vorsaison, der aufgrund der Ausgangslage vor dem letzten Spieltag bereits eine kleine Enttäuschung darstellte, hatten sich die Grün-Weißen für diese Spielzeit einen Schritt nach vorne vorgenommen. Doch davon ist man beim VfL aktuell weit entfernt, obwohl der Saisonstart mit Siegen gegen Heidenheim und in Köln gelungen war.