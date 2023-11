Wolfsburg. Der Torwart des VfL Wolfsburg musste Wochen auf sein Comeback warten. In Mönchengladbach patzte er dann gleich doppelt.

Auf der Pressekonferenz vor der Partie in Mönchengladbach hatte VfL-Coach Niko Kovac für Pavao Pervan noch lobende Worte übrig gehabt. Der 35-Jährige habe es als Stellvertreter von Koen Casteels in vier Spielen „richtig gut gemacht“, so Kovac und kündigte an, dass der Österreicher über den kommenden Sommer und sein Vertragsende hinaus gehalten werden soll. Auf der anderen Seite war die Freude über die Rückkehr von Stammkeeper Casteels groß. Dass aber das Comeback des eigentlich so zuverlässigen belgischen Nationaltorwarts so dermaßen daneben gehen würde, damit hatten wohl weder die Verantwortlichen noch die VfL-Anhänger gerechnet.