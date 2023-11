Mönchengladbach. Bei der 0:4-Schlappe von Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg in Mönchengladbach fiel die Formkurve steil ab – die Noten im Überblick.

Beim 0:4 bei Borussia Mönchengladbach kassierte Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg seine höchste Saisonniederlage und lieferte zugleich die bislang schwächste Vorstellung in der laufenden Serie ab. So schneiden die VfL-Profis in der Einzelkritik ab.