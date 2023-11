Wolfsburg. Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg erwarten den SC Freiburg. Trainer Tommy Stroot will, dass seine Elf sich wieder reinarbeitet.

Es sind schwierige Tage bei den Fußballerinnen des VfL Wolfsburg. Sportlich geht‘s am Sonntag in der Bundesliga gegen den SC Freiburg darum, die drei Partien währende Sieg-Durststrecke zu beenden und auch spielerisch nach und nach endlich wieder in die Spur zu kommen. In gewisser Weise geht es um einen Neuanfang. Es werde „keine Steigerung um 100 Prozent. Aber es gilt, sich wieder reinzuarbeiten und über die Basics die Stabilität zu bekommen, um wieder zu unserer Topform zu kommen“, betont Tommy Stroot vor dem Heimspiel am Sonntag (14 Uhr) im AOK-Stadion, zu dem der Klub mindestens 3000 Fans erwartet. Der Trainer musste in einer Medienrunde vor der Partie nicht nur vorausschauen, sondern sich auch mit einigen Aussagen seines Chefs auseinandersetzen.