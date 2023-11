Wolfsburg. Markenvorstand lädt die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg zum Essen ein, der Direktor Frauenfußball wird in vielerlei Hinsicht deutlich.

Es war etwas Abwechslung für die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg. Am Mittwochabend zeigte der Vorstand der Marke Volkswagen um den Marken-Chef Thomas Schäfer seine Verbundenheit zum so erfolgreichen, aber kriselnden Bundesliga-Team. Er hatte ins Esszimmer der Autostadt zum Dinner eingeladen. Bei Kürbissuppe, Kalbsfilet oder Birnencrumble gab‘s Zerstreuung für die Mannschaft von Trainer Tommy Stroot. Dass diese gleichwohl in der Pflicht steht und nicht alles Friede-Freude-Kaiserschmarrn (den gab‘s auch) ist, machte Ralf Kellermann dann im „Kicker“ deutlich. Der Direktor Frauenfußball des Klubs fordert fünf Siege in den verbleibenden Spielen in 2023, nimmt speziell eine Spielerin in die Pflicht und gibt ein Bekenntnis zu seinem Lebenswerk VfL ab.