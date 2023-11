Wolfsburg. Vor der Partie in Mönchengladbach hat der Trainer von Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg ein Gespräch mit Maximilian Arnold geführt.

Auf den kommenden Samstag, den 11. November, freut sich Niko Kovac bereits jetzt. Nicht, weil der Trainer von Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg dann – im Zusammenhang mit dem Spiel seines Teams bei Borussia Mönchengladbach am Vorabend – den Beginn der Karnevalssaison am Niederrhein feiern will. Er sei nicht der Typ, der sich verkleide und im närrischen Treiben wiederfinde, erklärte der Coach während der Pressekonferenz im Vorfeld der Partie. Allerdings habe seine Frau an dem Tag Geburtstag. Eine entspannte Feier dürfte der 52-Jährige aber wohl nur dann haben, wenn er und seine Mannschaft den Borussia-Park (Anstoß Freitag, 20.30 Uhr) mit Punkten verlassen.