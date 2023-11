Wolfsburg. Seine Verpflichtung war bisher ein Volltreffer für den VfL Wolfsburg. Trotzdem ist Verteidiger Joakim Maehle nicht ganz zufrieden.

Er gehörte zu den Aktivposten des VfL Wolfsburg am Sonntag im Heimspiel gegen Werder Bremen, und das nicht zum ersten Mal in dieser Saison. Aber zum ersten Mal, seit er im Sommer aus Italien in die Fußball-Bundesliga gewechselt ist, war Joakim Maehle in einem Punktspiel an zwei Toren seiner Mannschaft beteiligt.