Wolfsburg. Freiburgs Torfrau Julia Kassen gastiert mit ihrem neuen Verein am Sonntag bei ihrem Ex-Klub VfL Wolfsburg und spricht im Interview.

Fünf Jahre trug Julia Kassen das Trikot des VfL Wolfsburg. Im Sommer wechselte die 21-jährige Torfrau zum SC Freiburg, um den Durchbruch in der Fußball-Bundesliga der Frauen zu schaffen. Der war ihr im Starensemble der Wölfinnen verwehrt geblieben, über Zweitliga-Einsätze war die damalige U20-Nationalspielerin nicht hinausgekommen. Nun gibt es am Sonntag (14 Uhr, AOK-Stadion) das Wiedersehen. Vorab stand Kassen, die nebenbei in Freiburg ein Biologie-Studium begonnen hat, unserer Zeitung Rede und Antwort.