VfL-Trainer „on fire“: Niko Kovac brüllt im Spiel beim FC Augsburg seinen Frust raus am Spielfeldrand.

Wolfsburg Chefcoach Kovac spart nach dem 2:3 seines VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga in Augsburg nicht mit Kritik an Mannschaft und Unparteiischen.