1:2 - VfL Wolfsburg kann Leverkusens Frimpong nicht einfangen

Schwacher Start, starkes Comeback, aber am Ende doch keine Punkte: Der VfL Wolfsburg musste sich am Samstag Bayer Leverkusen mit 1:2 (1:1) geschlagen geben. Das Team von Trainer Niko Kovac rutscht nach der ersten Heimniederlage der Saison auf Rang 9 der Fußball-Bundesliga ab, die Werkself bleibt Tabellenführer und hat den Dreier in der VW-Stadt vor allem einem überragenden Spieler zu verdanken: Jeremie Frimpong, der ein Tor erzielte und einen weiteren für Alejandro Grimaldo vorbereitete. Für Wolfsburg traf Maxence Lacroix.

Kovac hatte seine taktische Formation dem starken Gegner angepasst. In einem 3-1-3-2-System brauchten die Wolfsburger jedoch etwas Zeit, um ins Spiel zu kommen. Das nutzten die von Xabi Alonso trainierten Leverkusener aus. In der Frühphase hatten sie zeitweise 83 Prozent Ballbesitz und legten sich die Grün-Weißen zurecht. Das 1:0 von Jeremie Frimpong in Minute 13 war nur folgerichtig und verdient. Koen Casteels‘ VertreterPavao Pervan wirkte in der Szene ein wenig zu langsam. Bis zu dem Zeitpunkt spielte nur ein Team: Bayer.

Allerdings wachte das Kovac-Team nach diesem Treffer auf. Mit dicken Chancen von Tiago Tomas und Ridle Baku kamen sie zurück ins Spiel und beschäftigten von nun an den Gegner, indem sie mit hohem läuferischem Aufwand und gezieltem Pressing zu Ballgewinnen kamen. Zudem bekamen sie immer mehr Passsicherheit ins eigene Spiel.

Das 1:1 von Maxence Lacroix war dann auch verdient für den VfL Wolfsburg

Zwar folgten in Hälfte 1 keine weiteren Groß-Chancen mehr, aber der Druck aufs Bayer-Gehäuse nahm immer mehr zu, sodass auch der Wolfsburger Ausgleich in Minute 41 durch Maxence Lacroix verdient war. Dem Treffer waren ein Abschluss von Mattias Svanberg und ein klasse Pass von Moritz Jenz hervorgegangen.. 1:1 war das stimmige Halbzeitergebnis. Nach einem schwachen Start wurden die Wolfsburger immer stärker.

Allerdings bekamen sie einen Leverkusener nie in den Griff: Rechtsaußen Frimpong. Der hatte nicht nur das Tor seines Teams erzielt, sondern immer wieder mit seiner Schnelligkeit Löcher in den Defensivverbund gerissen.

Wieder sorgt Jeremie Frimpong für Gefahr

Nach einer 15-minütigen Abtastphase zu Beginn der zweiten Hälfte nahm Frimpong auf rechts wieder mal Tempo auf, setzte sich gegen Lacroix durch und brachte den Ball in den Rückraum, wo Alejandro Grimaldo zum 2:1 für Bayer traf (62..). Im Vorfeld hatten Svanberg und Maximilian Arnold den Ball vor dem eigenen Strafraum vertändelt.

Danach drückte Bayer auf die Entscheidung. Immer wieder Frimpong war an den Offensivaktionen beteiligt, auch der nun eingewechselte Nationalspieler Florian Wirtz brachte hohe Qualität ins Spiel der Gäste. Aber entweder war wie in MInute 78 VfL-Keeper Pervan dazwischen oder die Leverkusener zielten über Victor Boniface nicht genau genug.

Und der VfL? Der war über den eingewechselten Kevin Paredes zweimal gefährlich, aber nicht mehr zwingend. Die offensiven Aktionen fehlten der Kovac-Auswahl bis in die Nachspielzeit hinein. Da scheiterte Jonas Wind gleich doppelt an Lukas Hradecky. Leverkusen stand in Hälfte 2 ansonsten sehr stabil - und zeigte dem VfL, wie ein Spitzenteam so eine 2:1-Führung über die Bühne bringt.

Der VfL Wolfsburg muss nun zum FC Augsburg reisen

Nächstes Wochenende muss der VfL zum FC Augsburg reisen, danach kommt unter der Woche RB Leipzig zum DFB-Pokalspiel vorbei.

