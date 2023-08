Neuzugang beim VfL Wolfsburg: Joakim Maehle kommt aus Italien

Eine Woche nach der Verpflichtung von Linksverteidiger Rogerio hat sich der VfL Wolfsburg erneut in der Abwehr verstärkt. Mit Joakim Maehle kommt von Atalanta Bergamo aus der italienischen Serie A ein variabler Außenverteidiger, der bei den Wölfen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 unterzeichnet hat. Der 26 Jahre alte dänische Nationalspieler trägt bei den Grün-Weißen künftig das Trikot mit der Nummer 21.

„Seine Qualität und Erfahrung werden der Mannschaft helfen“

„Wir freuen uns sehr, dass sich Joakim für den VfL Wolfsburg entschieden hat. Er ist ein sehr erfahrener Spieler, der sowohl die rechte als auch die linke Seite der Abwehrkette besetzen kann. Seine Qualität und seine Erfahrung werden der Mannschaft helfen und ich bin sicher, dass wir in Zukunft viel Freude an ihm haben werden“, sagt VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz.

Joakim Maehle ist nach Cedric Zesiger, Moritz Jenz, Vaclav Cerny, Tiago Tomas und Rogerio der insgesamt sechste Sommerneuzugang beim VfL. Er wurde in Dänemark bei Aalborg BK ausgebildet und landete mit einem Zwischenstopp in Belgien beim KRC Genk in Bergamo. Unter Trainer Gian Piero Gasperini war Maehle beim Serie-A-Klub gesetzt und absolvierte insgesamt 96 Pflichtspiele (sechs Tore, sieben Assists). Für die dänische Nationalmannschaft ist der Landsmann von VfL-Stürmer Jonas Wind bislang 37-mal zum Einsatz gekommen (neun Tore, sechs Assists).

„Ich möchte mich in der Bundesliga beweisen“

„Für mich ist der Wechsel nach Wolfsburg in die Bundesliga eine Herausforderung, auf die ich mich sehr freue. In den vergangenen Jahren konnte ich unglaublich viel Erfahrung auf höchstem Niveau in der Serie A sammeln. Jetzt möchte ich mich in der Bundesliga beweisen und ich werde alles daran setzen, mich in meinem neuen Umfeld schnellstmöglich zurechtzufinden“, so Maehle.

Mehr zum VfL Wolfsburg

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de