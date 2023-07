VfL-Star Lena Oberdorf: „Obi“ macht jetzt Werbung für...

Beim VfL Wolfsburg und bei der Frauenfußball-Nationalmannschaft gibt es eigentlich keinen, der sie unter ihrem richtigen Namen ruft...: Lena Oberdorf ist für alle nur „Obi“. Sie ist jung, sympathisch, haut schon mal einen raus - und gehört dabei zu Deutschlands absoluten Topfußballerinnen. Und diese Kombination macht sich für sie jetzt auch auf einem anderen Feld bezahlt: Die Ausnahmekickerin geht unter die Markenbotschafterinnen...

Lena "Obi" Oberdorf wirbt jetzt für den Baumarkt-Riesen Obi. Foto: obi / oh

Es klingt fast ein bisschen platt, aber: „Obi“ macht jetzt Werbung für Obi, wie der Baumarktriese am Mittwoch bekanntgab. Die Zusammenarbeit dürfte eine weitere Folge des Frauenfußball-Booms sein, der seit dem Finaleinzug der deutschen Mannschaft vor einem Jahr in England in Deutschland herrscht. Viel Aufmerksamkeit, volle(re) Stadien - und ein breites Interesse in der Öffentlichkeit. Das macht die DFB-Fußballerinnen natürlich auch als Werbegesichter interessant, allen voran die Topspielerinnen wie Oberdorf, die sowohl beim VfL als auch in der Nationalmannschaft mit erst 21 Jahren eine Schlüsselrolle inne hat.

Obi lobt „Obi“: Perfekte Partnerin

Dass sie auf dem Platz Fußball arbeitet, macht sie für den Baumarkt-Giganten vermutlich noch einmal genauso interessant wie die Namens-Parallele. In der Pressemitteilung des Konzerns heißt es: „Mit ihrer dynamischen, intensiven Spielweise und ihrem ausgeprägten Gestaltungswillen ist Lena Oberdorf die perfekte Partnerin für Obi. Ihre Entschlossenheit, jeden Zweikampf anzunehmen, und ihr Wille, unbeirrt ihren eigenen Weg zu gehen, beeindrucken mich. Lenas sympathische Persönlichkeit macht sie zu einem großen Vorbild für Menschen jeden Alters. Wir freuen uns und sind dankbar, dass wir diese außergewöhnliche Spitzensportlerin als neue Markenbotschafterin für Obi gewinnen konnten, um gemeinsam mit ihr für eine aktive Lebensgestaltung zu werben – im Sport und im eigenen Zuhause“, sagt Christian von Hegel, der im Unternehmen die chice Bezeichnung „Senior Vice President Brand & Communication“ trägt.

Auch Basketball-Superstar Dirk Nowitzki warb schon mit dem Obi-Biber. Foto: Jaspersen / Sport

Wie genau die Zusammenarbeit aussehen wird, verrieten weder „Obi“ noch Obi. Es heißt lediglich, dass der Startschuss im Rahmen der Frauen-WM (vom 20. Juli bis 20. August) fallen werde. Die Wolfsburgerin tritt dabei in große Markenbotschafter-Fußstapfen: „Kaiser“ Franz Beckenbauer, Kicker Stefan Kießling und NBA-Superstar Dirk Nowitzki warben bereits für das Unternehmen mit dem Biber. Der VfL-Star selbst sagte: „Dinge selbst bauen, das habe ich als Kind schon geliebt – und das mache ich auch heute noch wirklich gerne. Die typischen Baumarkt-Besuche am Wochenende mit der Familie waren dafür sicher ein guter Antrieb.“

Die 21-Jährige wird sicher zum endgültigen deutschen WM-Kader gehören, den Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nach dem letzten Testspiel am Freitag (20.30 Uhr) gegen Sambia bekanntgeben wird. Nach Platz 2 bei der EM im Vorjahr will das deutsche Team in „Down Under“ den ganz großen Wurf landen. Oder wie es im cleveren Werbesprech des Baumarkt-Riesen heißt: „Gemeinsam am Weltmeister-Titel schrauben“.

