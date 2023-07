„Sie muss mehr investieren“: Auch VfL-Zugang Xhemaili verpasst WM

In der Schweiz gilt sie als riesengroßes Talent, dementsprechend groß war am Montag das Echo bei der Nominierung des endgültiges WM-Kaders: Mittelfeldspielerin Riola Xhemaili, die bei den Bundesliga-Fußballerinnen des VfL Wolfsburg bis 2026 unterschrieben hat, gehört nicht zum 23-köpfigen Aufgebot, das die deutsche Trainerin Inka Grings mit zur Weltmeisterschaft nach Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) nehmen wird. Grings begründete diese Entscheidung ausführlich, für die Neu-Wolfsburgerin dürfte es nach einem extrem schwierigen Jahr beim SC Freiburg der nächste Nackenschlag gewesen sein.

Mit 20 Jahren kommt Xhemaili bereits auf 22 A-Länderspielie (fünf Treffer), doch für das Weltturnier ist sie nicht gefragt. Beim SC, der seine letzten zehn Bundesliga-Saisonspiele allesamt nicht gewinnen konnte, war Xhemaili meist nur Ergänzungsspielerin, sie bestritt zwar 21 Liga-Spiele, kam aber nur auf rund die Hälfte der möglichen Spielzeit. Im DFB-Pokalfinale schmorte sie gegen ihren neuen Klub aus Wolfsburg 90 Minuten auf der Ersatzbank. Grings nahm sich Zeit, die Entscheidung zu begründen, die frühere Topspielerin sagte zwar: „Es war keine einfache Entscheidung, weil sie in den drei Wochen sehr viel gearbeitet hat.“ Aber Grings betonte auch, dass sie mehr vom VfL-Neuzugang erwartet: „Ich hoffe, sie hat verstanden, dass sie mehr investieren muss. Dann kann sie in Zukunft eine fantastische Spielerin sein. Das ist ein Prozess, den sie einleiten muss.“

Ob ihr das in Wolfsburg auch gelingt? Die Konkurrenz im Mittelfeld der Grün-Weißen ist noch einmal ungleich größer als in Freiburg. Immerhin: Xhemaili kann sich durch das Verpassen der WM schon früh in Wolfsburg eingewöhnen und sich im Training anbieten. Grings weiter: „Es gilt, sich in der neuen Saison im neuen Verein durchzusetzen. Es wäre wünschenswert, wenn sie das Vertrauen erhält, auch zu spielen. Jeder ist für sich ein bisschen selbstverantwortlich. Ich hoffe, sie versteht, dass sie ein bisschen mehr tun muss.“ Xhemaili, so berichtet die Nati-Trainerin, habe „auch geweint. Das ist ja logisch, dass dann das kleine Fußballerherz ein bisschen zusammenbröckelt. Glücklicherweise geht das Leben weiter, und sie hat unsere Unterstützung.“

Nach Angreiferin Fenna Kalma, die von Holland-Meister Twente Enschede kommt und am Samstag nicht von Bondscoach Andries Jonker ins endgültige WM-Aufgebot der Niederländerinnen berufen wurde, ist Xhemaili der zweite Sommerzugang der Wolfsburgerinnen, der das Fifa-Turnier vor dem Fernseher verfolgen muss. Deutschlands endgültiges Aufgebot wird nach dem Test gegen Sambia (7. Juli, 20. 30 Uhr) bekanntgegeben. Im vorläufigen DFB-Aufgebot stehen insgesamt elf Wolfsburgerinnen inklusive Neuzugang Chantal Hagel (TSG Hoffenheim), die ebenfalls um einen Platz im deutschen WM-Kader zittern muss. Auch Tabea Sellner (ehemals Waßmuth), die in Wolfsburg nicht an ihr starkes Premierenjahr hatte anknüpfen können, dürfte zu den Spielerinnen gehören, die sich nicht sicher sein können, ob sie mit nach Australien fliegen.

