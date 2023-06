Nach Hickhack: Wolfsburg-Profi Pongracic endgültig nach Lecce

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat den kroatischen Abwehrspieler Marin Pongracic endgültig an den italienischen Club US Lecce abgegeben. Der 25 Jahre alte Innenverteidiger spielte bereits in der vergangenen Saison auf Leihbasis für die Süditaliener. Am Freitag einigten sich beide Clubs nach Angaben des VfL auf einen festen Transfer.

Pongracic kam im Januar 2020 für neun Millionen Euro von RB Salzburg nach Wolfsburg und spielte in der Saison 2021/22 bereits ein Jahr auf Leihbasis für Borussia Dortmund. Weil er den VfL während dieser Zeit auf eine Zahlung von Erfolgsprämien verklagte, hatte er bei den Niedersachsen keine sportliche Zukunft mehr. Der Rechtsstreit wurde im vergangenen Jahr im Zuge seines Wechsels nach Lecce beigelegt.

𝐌𝐚𝐫𝐢𝐧 𝐏𝐨𝐧𝐠𝐫𝐚𝐜𝐢𝐜 𝐞̀ 𝐮𝐧 𝐜𝐚𝐥𝐜𝐢𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐋𝐞𝐜𝐜𝐞!



✍🏻 L'U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marin Pongračić dal VfL Wolfsburg.https://t.co/xxFkEAFxvw pic.twitter.com/8RSv10qWT1 — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) June 30, 2023

dpa

