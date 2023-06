Svenja Huth: Darum haben wir sehr lange gekämpft

Die Wolfsburgerin Svenja Huth (Mitte, hier bei der EM in England) will, dass der Hype bei den Fußballerinnen anhält. Dies werde leichter, wenn Deutschland bei der WM erfolgreich ist.

In kaum einem anderen Klub war der Hype um den Frauenfußball so sehr zu spüren wie beim VfL Wolfsburg: Ausverkaufte Spiele in der Champions League, Highlights in der VW-Arena und im letzten Spiel sogar ein (erst zum zweiten Mal) volles AOK-Stadion. VfL-Nationalspielerin Svenja Huth hat einen sehr genauen und klaren Blick auf die Entwicklung ihrer Sportart - und sagt, worauf es für sie und ihre DFB-Kolleginnen jetzt bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) ankommen wird.

Huth und neun weitere Wolfsburgerinnen sind aktuell mit der deutschen Nationalmannschaft im Trainingscamp in Herzogenaurach. Es ist der erste von zwei Lehrgängen, ehe es mit dem endgültigen Kader zur WM geht. Mit Blick auf die Fortschritte des Frauenfußballs sagte sie am Donnerstag: „Ich glaube, dass sich seit dem vergangenen Jahr gerade abseits des Platzes einiges getan hat: mehr Öffentlichkeit, mehr Aufmerksamkeit, mehr Reichweite und mehr Zuspruch, worum wir sehr lange gekämpft haben.“

Auf einem guten Weg: Svenja Huth und der deutsche Frauenfußball. Foto: Sebastian Gollnow / dpa

Am Samstag testet die DFB-Elf gegen Vietnam

Insgesamt sieht sie den weiblichen Fußball „auf einem richtig guten Weg“. Und die DFB-Vize-Kapitänin weiß, dass sie mit der deutschen Mannschaft in diesem Sommer einen nicht unbeträchtlichen Teil dazu beitragen kann, dass sich dieser Trend fortsetzt: „Es funktioniert alles viel leichter, wenn der Erfolg da ist. Dafür sind wir auf dem Platz zuständig.“ Ihre VfL-Teamkollegin Alexandra Popp hatte tags zuvor den WM-Titel als großes Ziel ausgegeben. Huth sieht es vermutlich gar nicht anders. Sie weist aber auch daraufhin, dass es kein Selbstläufer werde. Fünf, sechs allein europäische Nationen fielen ihr aus dem Stehgreif ein, „die zum engeren Kreis gehören, die den Titel holen können. Zu dem Kreis gehören wir eben auch“, sagt sie. Auch wenn die Anstoßzeiten für die deutschen Fans nicht optimal sind, weil sie auf den Vormittag fallen, hofft Huth auf erneut gute Einschaltquoten, schickt mit einem Augenzwinkern hinterher: „Wir hoffen, dass die Arbeitgeber da kulant sein werden.“

Am Samstag (18.15 Uhr, live im ZDF) wartet auf das deutsche Team das erste von zwei Vorbereitungsspielen. In Offenbach soll Vietnam WM-Vorrundengegner Südkorea spiegeln. Der Stellenwert des vorletzten Tests - am 7. Juli (20.30 Uhr) geht‘s noch gegen Sambia - ist hoch. Es geht ums Einspielen, um ein gutes Gefühl und auch darum, weiter auf der Euphoriewelle zu schwimmen. Die Wolfsburgerin sagt: „Es ist gut und wichtig, einen ersten Vorgeschmack zu bekommen, was uns bei der WM erwartet, dann natürlich mit einem anderen Druck. Von daher ein ganz, ganz wichtiger Test, auch für die einzelnen Spielerinnen, um sich zu zeigen, um im 23er-Aufgebot dabei zu sein.“

