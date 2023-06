Der VfL Wolfsburg muss im DFB-Pokal nach Berlin

Für VfL-Trainer Niko Kovac geht’s in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals in seine Heimatstadt.

Jedes Jahr wird sie mit Vorfreude erwartet: die Auslosung der ersten Runde des DFB-Pokals. Vor allem die Amateurklubs, die dabei sein dürfen, fiebern bei der Ziehung der Lose eifrig mit. Klar, schließlich will jeder ein Heimspiel gegen einen Fußball-Bundesligisten ausrichten – am liebsten natürlich gegen Bayern München oder Borussia Dortmund. Aber freilich blicken auch die Profis auf die Auslosung. So auch beim VfL Wolfsburg. Der Bundesliga-Achte der abgelaufenen Saison muss zum Turnierauftakt nach Berlin. Nicht zu Hertha oder Union freilich – sondern zum TuS Makkabi Berlin. Dieses Los zog Stabhochspringerin Sarah Vogel für die Grün-Weißen.

Für die Erst- und Zweitligisten gilt in jedem Jahr: In Runde 1 können sie eigentlich nur verlieren. Die Wölfe aber haben mit Blick auf die jüngere Pokal-Historie ohnehin Ambitionen, endlich mal wieder tief in den Wettbewerb vorzudringen. Da darf der Oberligist natürlich kein Hindernis sein.

Beim VfL Wolfsburg ging seit dem Triumph 2015 nicht viel im DFB-Pokal

Seit dem Erfolg im Jahr 2015 kamen die Wolfsburger nicht mehr über das Viertelfinale des DFB-Pokals hinaus. In der Spielzeit 2021/22 gab’s zudem das peinliche Erstrundenaus am grünen Tisch. Eigentlich hatte der VfL seine Partie bei Preußen Münster mit 3:1 gewonnen – musste sich aber dann am grünen Tisch geschlagen geben. Der Mannschaft, damals trainiert von Mark van Bommel, war ein Wechselfehler unterlaufen, der den Einzug in die zweite Runde verhinderte.

Makkabi schloss die vergangene Saison in der Oberliga Nord auf Rang 3 ab. Der deutsch-jüdische Sportverein ist Mitglied im Dachverband Makkabi Deutschland. Die Partien der ersten Hauptrunde im DFB-Pokal werden zwischen dem 11. und 14. August gespielt. Die Bundesligasaison beginnt am 18. August. Für die Mannschaft von Trainer Niko Kovac ist das Aufeinandertreffen mit den Berlinern also das erste Pflichtspiel der neuen Saison.

red

