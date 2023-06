Bericht: Luca Waldschmidt vor Wechsel vom VfL Wolfsburg nach Köln

Der frühere Fußball-Nationalspieler Luca Waldschmidt könnte zur kommenden Saison innerhalb der Fußball-Bundesliga vom VfL Wolfsburg zum 1. FC Köln wechseln. Das berichtete der „Kicker“ am Sonntag. Demnach steht ein Leihgeschäft für den 27 Jahre alten Angreifer im Raum. In den Transfer soll aber auch eine Kaufoption eingeflochten sein. Greift diese, würde sich der „Effzeh“ die Dienste Waldschmidts für weitere drei Jahre sichern.

Waldschmidt war 2021 für zwölf Millionen Euro von Benfica Lissabon nach Wolfsburg gewechselt. Sein Vertrag läuft eigentlich noch bis zum Sommer 2025. Beim VfL ist der frühere Freiburger indes nie richtig angekommen. In der vergangenen Spielzeit spielte Waldschmidt in der Liga lediglich viermal von Beginn an, kam insgesamt auf 18 Einsätze in der deutschen Beletage.

Luca Waldschmidt war der Top-Joker des VfL Wolfsburg

Mit vier Toren nach Einwechslungen schwang sich der Offensivmann aber immerhin zum besten Joker der Wölfe auf. Für Waldschmidt ist diese Ausbeute dennoch zu wenig. Schließlich war er nach Wolfsburg gekommen, um sich wieder in den Fokus der Nationalmannschaft zu spielen. Für die DFB-Auswahl durfte er immerhin sieben Mal auflaufen, zuletzt bei der 0:6-Klatsche gegen Spanien am 17. November 2020.

Nachdem seine erste Saison bei den Wölfen bereits eine zum Vergessen war, sollte die zweite eigentlich deutlich besser laufen. Das tat sie aber nicht. Und dennoch: Waldschmidt ließ sich trotz seines Reservistendaseins nie hängen, verursachte in der Mannschaft keine Turbulenzen wegen Unzufriedenheit und legte eine Arbeitsmoral an den Tag, die Niko Kovac imponierte.

Führt der Weg zum 1. FC Köln?

Vor einem knappen Monat sagte der VfL-Trainer über Waldschmidt: „Es ist für den Trainer nicht immer einfach, die Entscheidungen zu treffen, weil man elf Spieler glücklich macht und die anderen neun, die auf dem Spielberichtsbogen sind, sind weniger glücklich. Dazu zählte Luci auch. Aber die Reaktionen, die er immer wieder zeigt und auch die Art und Weise, wie er das Spielersatztraining angeht, wie er in der Woche trainiert – das ist außerordentlich gut.“

Da hatte Waldschmidt gerade den 2:1-Siegtreffer gegen die TSG Hoffenheim besorgt – als Joker natürlich. Der 27-Jährige selbst aber hatte bereits im April in einem Interview mit dem Onlineportal transfermarkt.de klargestellt, dass er sich eine eindeutige Perspektive wünsch. „Die Situation ist für mich derzeit nicht zufriedenstellend. Wenn die Situation so ist, muss man sich vernünftig zusammensetzen und in die Augen schauen, um zu besprechen: Wie ist der Plan?“, hatte er damals gesagt. Die Kölner sind auf der Suche nach einem variabel einsetzbaren Stürmer. Und es scheint, als hätten sie ihn beim VfL Wolfsburg gefunden.

