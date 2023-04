Nach Arnold-Verzicht: VfL-Trainer Kovac sucht neuen Elferschützen

Trainer Niko Kovac hat sich nach dem Verzicht von Kapitän Maximilian Arnold noch nicht auf einen neuen Elfmeterschützen des VfL Wolfsburg festgelegt. „Es gibt eins, zwei Spieler, die eine Option sind“, sagte der 51-Jährige vor dem Spiel in der Fußball-Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) und weiter: „Aber vielleicht sage ich auch: Wer sich fühlt, kann schießen.“

Arnold hatte nach dem Fehlschuss gegen den FC Augsburg zuletzt angekündigt, erst einmal keine Strafstöße mehr schießen zu wollen. Es war sein zweiter nicht verwandelter Strafstoß in Folge. Kovac will diesen Wunsch akzeptieren: „Max hat einen guten und scharfen Schuss“, der schwierig zu halten sei, sagte Kovac und fügte hinzu: „Aber wenn er sich nicht gut fühlt, dann müssen wir eine andere Lösung finden.“

Lesen Sie mehr vom VfL Wolfsburg:

Wimmer und Baku fehlen wegen Gelb-Sperre

Im Hinblick auf das Spiel am Wochenende warnte Kovac: „Es ist immer schwierig, in Gladbach zu spielen. Sie haben grundsätzlich eine gute Mannschaft mit einem guten Trainer, der viel Auslandserfahrung mitbringt.“ In Gladbach fehlen Patrick Wimmer und Ridle Baku dem VfL wegen Gelb-Sperre, Abwehrspieler Kilian Fischer könnte nach einer Muskelzerrung wieder zur Verfügung stehen.

Für die Wolfsburger ist die Partie richtungsweisend, wollen sie sich für die internationalen Wettbewerbe qualifizieren. Derzeit liegt der VfL auf Platz neun der Tabelle, auf Platz sechs und die Europa League fehlen nur zwei Punkte.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de