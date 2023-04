Felix Nmecha rettet dem VfL Wolfsburg einen Punkt gegen Augsburg

So verschlampt der VfL Wolfsburg sein Ziel Europapokal: Am Samstagnachmittag spielten die Grün-Weißen in der Fußball-Bundesliga nur 2:2 (0:2) vor gut 22.000 Fans gegen den FC Augsburg. Die Steilvorlage von Eintracht Frankfurt (nur 1:1 am Freitagabend gegen Bochum) konnte der VfL aber nicht nutzen, weil er viel zu wenig aus seinen Möglichkeiten machte, obendrein Kapitän Maximilian Arnold (Eigentor, Elfmeter verschossen) eine rabenschwarze erste Hälfte erwischte, und der FCA seine Chancen gnadenlos effizient nutzte. Immerhin retteten Luca Waldschmidt und Felix Nmecha mit ihren späten Toren dem VfL einen Punkt.

Im Vergleich zum 1:0-Erfolg beim VfB Stuttgart tauschte VfL-Coach Niko Kovac auf zwei Positionen: Der angeschlagene U21-Nationalspieler Kilian Fischer (nicht im Kader) und Neu-Nationalspieler Felix Nmecha (Bank) standen nicht in der Startelf, Ridle Baku und Mattias Svanberg übernahmen.

Mittig drüber: Maximilian Arnold (rechts) verschoss nach seinem Eigentor auch noch einen Elfmeter. Foto: Darius Simka / regios24

Arnold trifft ins eigene Tor und vergibt vom Punkt

Die Wolfsburger erwischten einen denkbar schlechten Start: Nach einer Ecke von Arne Engels köpfte Arnold den Ball unhaltbar für Keeper Koen Casteels ins eigene Netz (2. Minute). Es war das erste Eigentor in der Karriere des Kapitäns. Die Gastgeber zeigten sich komplett unbeeindruckt, zeigten eine gute erste Hälfte mit viel Ballbesitz (60:40), dominanter Spielweise – und zahlreichen Topchancen. Patrick Wimmers Versuch wehrte FCA-Keeper Rafa Gikiewicz noch ab. Doch der Ball blieb scharf. Arne Maier legte Wimmer im eigenen 16er – Foulelfmeter.

Arnold hatte die Chance, seinen Kopfball ins eigene Netz wieder wettzumachen, trat zum Duell gegen Gikiewicz an – und schoss drüber (21.). Die Wolfsburger spielten es gegen gut gestaffelte Gäste weiterhin gut, hatten Hundertprozentige durch Yannick Gerhardts Kopfball an den Außenpfosten (24.) und vor allem Wimmer, der völlig blank zum Kopfball am zweiten Pfosten hochstieg – und den Ball vorbei setzte (44.).

Ein Torschuss, aber 2:0 vorne – der FCA zeigt sich unheimlich konsequent

Und Augsburg? Der FCA zeigte sich giftig in den Zweikämpfen und vorne unfassbar konsequent. Nach einem Engels-Ballgewinn im Mittelfeld spielte er in die Spitze zu Mergim Berisha, der im Duell mit Micky van de Ven dem Verteidiger keine Chance ließ und mit links ins lange Eck vollstreckte – 0:2 (32.). Die Grün-Weißen hatten 45 Minuten 7:1-Torschüsse, eine starke Passquote von 87 Prozent (gegenüber 77 bei Augsburg), lagen aber mit 0:2 hinten. Und wurden obendrein mit Pfiffen in die Pause verabschiedet.

Nach der Pause hatte der VfL weiterhin mehr vom Spiel, die Fuggerstädter überließen dem Gegner den Ball, warteten weit in der eigenen Hälfte auf die Wolfsburger Angriffe. Gerhardt war schon am FCA-Torwart vorbei, doch der Winkel wurde zu spitz (48.), Omar Marmoush traf nach Paulo-Otavio-Hereingabe nur das Außennetz (56.). Kovac tauschte komplett durch, doch es reichte nicht, um den dicht gestaffelten und clever verteidigenden Augsburgern gefährlich zu werden.

Waldschmidts Treffer zählt nach VAR-Entscheid

Die Gäste setzten allenfalls noch Nadelstiche, zweimal kam Irvin Cardona gefährlich vors Wolfsburger Tor, doch sein Lupfer war leichte Beute für Casteels, dann lief ihn Maxence Lacroix noch ab.

Der VfL kam aber tatsächlich noch einmal zurück: Einen Arnold-Freistoß schoss Joker Luca Waldschmidt in die Maschen, der Treffer zählte nach Überprüfung des Videoschiedsrichters. Auf dem Feld war auf Abseits entschieden worden. In der Nachspielzeit sorgte Felix Nmecha nach Flanke von Kevin Paredes sogar noch für das 2:2. Eine große Chance im Kampf um Europa hat der VfL trotzdem liegen gelassen.

Obendrein bitter: Mit Ridle Baku und Patrick Wimmer holten sich gleich zwei VfL-Profis die fünfte Gelbe Karte ab, fehlen ihrem Team am Ostersonntag (9. April, 15.30 Uhr) beim Bundesliga-Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach.

Spiel kompakt:

VfL Wolfsburg: Casteels – Baku (60. Paredes), Lacroix, van de Ven, Otavio – Arnold – Svanberg (46. F. Nmecha, Gerhardt (60. Wind) – Wimmer (75. Cozza), Kaminski – Marmoush (66. Waldschmidt).

FC Augsburg: Gikiewicz – Gumny, Bauer, Gouweleew (69. Veiga), Iago – Maier, Engels (90. Baumgartlinger), Rexhbecaj, Vargas (46. Pedersen) – Beljo (88. Jansen), Berisha (69. Cardona).

Tore: 0:1 Arnold (2./Eigentor), 0:2 Berisha (32.), 1:2 Waldschmidt (83.), 2:2 F. Nmecha (90.+4.).

Gelbe Karten: Baku, Wimmer (beide 5./nächstes Spiel gesperrt), Paredes / Pedersen (5./nächstes Spiel gesperrt), Maier.

Schiedsrichter: Martin Petersen (Stuttgart).

Zuschauer: 22.107 in der VW-Arena.

