0:3 gegen Leipzig – Sieglos-Serie des VfL geht weiter

Wo ist sie hin, die Gala-Form des VfL Wolfsburg aus den ersten beiden Spielen des Jahres? Der Fußball-Bundesligist konnte auch im Heimspiel gegen RB Leipzig den Negativ-Trend der vergangenen Wochen nicht umkehren. Gegen die Sachsen verloren die Grün-Weißen ihr Heimspiel am Samstag nach einer schwachen Leistung 0:3 (0:1). Damit sind die Wölfe seit fünf Pflichtspielen ohne Sieg, kassierten in diesem Zeitraum die vierte Niederlage und drohen den Anschluss an die Europapokalplätze mehr und mehr zu verlieren.

VfL-Trainer Niko Kovac hatte seine Startelf im Vergleich zum vorherigen Spiel bei Schalke 04 auf zwei Positionen verändert. Für den erkrankten Jakub Kaminski begann Luca Waldschmidt. Außerdem erhielt Felix Nmecha vor Mattias Svanberg den Vorzug in der Anfangsformation. Dazu passte der Coach die Taktik leicht an. Statt im dieser Saison oft schon funktionierenden 4-3-3 ließ Kovac in einem 4-2-3-1-System agieren.

Es fehlt die Konsequenz

Nach vier Spielen in Folge ohne Sieg gelangte dadurch jedoch kein frischer Wind in das Spiel der Wölfe. Diese erwischten gegen RB zwar den besseren Start, früh wurde ein erster Schussversuch von Linksverteidiger Paulo Otavio abgeblockt. Doch anschließend wurden die Gäste besser und übernahmen vor 24.831 Zuschauern in der VW-Arena die Spielkontrolle. Begünstigt wurde das von einem VfL, der schläfrig wirkte und nicht richtig bei der Sache. Es fehlte die Konsequenz im Zweikampf, die Genauigkeit im Passspiel. Die Folge: Die Fehlerquote bei den Grün-Weißen war relativ hoch.

Das wusste Leipzig in der 14. Spielminute für die Führung zu nutzen. Nach einem Ballverlust von VfL-Kapitän Maximilian Arnold schaltete RB schnell um, Wolfsburgs Verteidiger Micky van den Ven konnte Andre Silva zwar noch stoppen, aber den Ball nicht klar klären. Aus einem Gewühl an Spielern heraus landete das Spielgerät bei Emil Forsberg, der volley abzog. Innenpfosten. Drin. 1:0 für RB.

Orban kann auf 2:0 für RB erhöhen

Danach brauchte der VfL lange, um sich von dem Rückstand zu erholen. Fast die komplette erste Hälfte genügte Leipzig eine durchschnittliche Leistung, um die Partie zu kontrollieren und seinen knappen Vorsprung zu verwalten. Auch nach der Pause waren die Gäste dem zweiten Treffer zunächst näher als der VfL dem Ausgleich. RB-Kapitän Willi Orban stand bei einer Ecke am zweiten Pfosten völlig frei, brachte den Ball per Kopf aber nicht im Tor der Wölfe unter (47.).

Felix Nmecha hat die Chance zum Ausgleich

Doch nun regte sich bei den Grün-Weißen der Widerstand. Felix Nmecha besaß eine gute Möglichkeit zum Ausgleich (50.). Nur acht Minuten später war es zwar van den Ven, der mit der Brust auf der Linie retten musste, doch die Wolfsburger waren nun besser im Spiel, agierten mit RB auf Augenhöhe. Die ganz große Durchschlagskraft konnte die Kovac-Elf dennoch nicht entwickeln. Ihr Coach hatte bereits in der Halbzeit reagiert, mit Omar Marmoush und Maxence Lacroix zwei neue Leute gebracht. Nach 14 Minuten in der zweiten Hälfte kamen mit Svanberg und Lukas Nmecha weitere frische Kräfte und eine Viertelstunde vor Schluss verhalf Kovac einem jungen Mann zum Bundesliga-Debüt. Der 18-jährige Lukas Ambros feierte seine Premiere im deutschen Oberhaus.

Am Ende wird es für den VfL bitter

In der Vorbereitung und bei einigen Testspielen hatte der Tscheche bereits sein Talent aufblitzen lassen, nun hielt in Kovac bereit für die ganz große Bühne. Doch auch der junge Mittelfeldspieler konnte nicht verhindern, dass die Wolfsburger das fünfte Spiel in Folge ohne Sieg blieben und das Wort Krise wohl langsam wieder Einzug beim VfL hält. Denn hinten raus wurde es für die Grün-Weißen richtig bitter. Der eingewechselte Konrad Laimer bestrafte ihre Passivität in der Verteidigung mit dem 0:2 (85.) und in der Nachspielzeit traf Dominik Szoboszlai zum 0:3-Endstand. Damit war ein sehr bitterer Nachmittag und eine doch recht deutliche Heimklatsche für den VfL perfekt.

