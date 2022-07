Wechsel von Kevin Mbabu zum FC Fulham so gut wie fix

Nicht mehr lange, dann ist die Zeit von Kevin Mbabu beim VfL Wolfsburg vorbei. Der Schweizer hatte bereits vor Wochen seinen Wechselwunsch bei den Verantwortlichen des VfL platziert. Premier-League-Aufsteiger FC Fulham meldete Interesse an. Nachdem die Verhandlungen sich wegen der finanziellen Modalitäten hingezogen hatten, ist nun Vollzug in Sicht.

Kevin Mbabu fehlt beim Training

Am Donnerstagvormittag fehlte Mbabu bereits beim Training der Wölfe. Nach England aufgebrochen war er da allerdings noch nicht. Mit dem Transfer hatte sein Fernbleiben aber dennoch zu tun. Der Rechtsverteidiger war angeschlagen. So kurz vor dem Transfer sollte kein Risiko eingegangen werden. Schließlich hätte sich die Verletzung des 27-Jährigen verschlimmern – und dadurch der Deal doch noch platzen können.

Eine durchwachsene Zeit beim VfL Wolfsburg

Dem Vernehmen nach sind die Londoner bereit bis zu acht Millionen Euro Ablöse für Mbabu zu überweisen. Im Sommer 2019 war der 22-fache Nationalspieler der Schweiz nach Wolfsburg gewechselt. Seine drei Jahre in der VW-Stadt waren geprägt von Hochs und Tiefs. In der Vorsaison hatte Ex-Wölfe-Coach Florian Kohfeldt zudem zwischenzeitlich die Einstellung des Rechtsfußes kritisiert. Nun ist das Kapitel VfL Wolfsburg für Kevin Mbabu beendet – so gut wie zumindest. Schon am Wochenende könnte der Transfer dann endgültig fix sein.

