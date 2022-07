VfL-Trainer Niko Kovac bittet am Mittwoch zum vorerst letzten Mal in Wolfsburg auf den Trainingsplatz. Am Freitag geht's ins Trainingslager nach Österreich.

Wolfsburg. Nach den zwei Einheiten am Mittwoch verabschiedet sich der VfL aus Wolfsburg und arbeitet von Freitag an im Trainingslager in Seefeld am Feinschliff.