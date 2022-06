Kommt der Brooks-Erbe aus Italien?

Es ist eine Position, auf die die Verantwortlichen des VfL Wolfsburg in dieser Transferperiode besonderes Augenmerk legen. Die Innenverteidigung des Fußball-Bundesligisten braucht nach dem Weggang von John Anthony Brooks dringend Verstärkung. Möglich, dass diese aus Italien kommt. Laut einem Bericht von Sky haben Geschäftsführer Jörg Schmadtke und Sportdirektor Marcel Schäfer nämlich den türkischen Nationalspieler Kaan Ayhan auf ihrem Zettel.

Demnach würde sich der VfL zumindest mit dem 27-Jährigen beschäftigen. Noch bis 2024 steht Ayhan beim Serie-A-Klub US Sassuolo unter Vertrag. Die Grün-Weißen müssten also eine Ablösesumme überweisen. Dem Sky-Bericht zufolge würde sich diese auf etwa fünf Millionen Euro belaufen – ein moderater Betrag.

Passt Kaan Ayhan zum VfL Wolfsburg?

Der Defensivmann ist in der Bundesliga kein Unbekannter. In seiner Karriere lief er bereits für Fortuna Düsseldorf, Schalke 04 und Eintracht Frankfurt im deutschen Oberhaus auf.

Fraglich ist allerdings, ob der in Gelsenkirchen geborene 1,85-Meter-Mann auch vollständig ins Anforderungsprofil passt. Im Gegensatz zu Brooks ist Ayhan Rechtsfuß. Zudem passt er mit seinen 27 Jahren eigentlich nicht in das primäre Beuteschema der Wölfe. Wobei der VfL aus der Philosophie auch hin und wieder ausbricht – zwangsweise, wäre ein Kader nur bestückt mit jungen Talenten wohl kaum tauglich für die Bundesliga. Beim VfL mit stehen Maxence Lacroix (22), Sebastiaan Bornauw (23) und Micky van de Ven (21) bereits drei Jungspunde für das Deckungszentrum unter Vertrag. Ein wenig Erfahrung könnte da gut tun. Und während Lacroix und Bornauw schon reichlich Praxis in der Beletage haben sammeln und ihre Tauglichkeit haben beweisen können, trauen sie diesen Schritt in Wolfsburg auch van de Ven zu. Der junge Niederländer soll also seine Chance bekommen.

Micky van de Ven ist auf dem Vormarsch

Niko Kovac bevorzugte in seiner Trainerlaufbahn bislang zumeist ein System mit einer Viererkette, ließ gerade während seiner Zeit bei Eintracht Frankfurt aber auch gerne eine Dreierkette auflaufen. Bleibt der neue VfL-Trainer aber bei seiner Präferenz der vergangenen Jahre, ist in der Startaufstellung nur Platz für zwei Innenverteidiger. Die Frage ist also, ob die Wölfe van de Ven einen weiteren erfahrenen Abwehrmann vor die Nase setzen und seine Entwicklung somit etwas ausbremsen wollen?

Das wäre allerdings auch bei einer Verpflichtung von Moussa Niakhaté. Der Linksfuß vom FSV Mainz steht ebenfalls auf Schmadtkes und Schäfers Zettel. Auch der Franzose hat mit seinen 26 Jahren und 128 Bundesliga-Spielen bereits reichlich Erfahrung gesammelt und kann getrost als gestandener Profi bezeichnet werden. Die Entscheidung über die Besetzung der vakanten Innenverteidigerposition wird auch von den Kovac’ Vorstellungen beeinflusst werden. Der neue Coach wird seine Vorlieben sicher hinterlegt haben.

