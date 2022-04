Koen Casteels und Jerome Roussillon fehlen dem VfL Wolfsburg

Diese verfluchte Hüfte! Seit Wochen macht sie Koen Casteels Probleme. Zwei Spiele hat der Stammkeeper von Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg deswegen bereits verpasst. Sogar bei einem Spezialisten in der belgischen Heimat war er schon. Schmerzfrei ist er aber noch immer nicht. Dabei hatten sie bei den Wölfen die Verletzung aus dem 1:0-Sieg über Union Berlin zunächst in die Kategorie „harmlos“ eingestuft. „Er wird es nicht schaffen“, sagt Florian Kohfeldt bezogen auf die Einsatzchancen seines Kapitäns für das Spiel am Sonntag beim FC Augsburg (15.30 Uhr).

Nun bleibt die Hoffnung, dass der 29-Jährige eine Woche später wieder einsatzfähig sein wird. Dann steht das nächste wichtige Spiel gegen einen Konkurrenten aus dem Tabellenkeller an, wenn die Wölfe Arminia Bielefeld empfangen (9. April, 15.30 Uhr). Zumindest sei ein Einsatz laut Kohfeldt dann wieder „sehr wahrscheinlich. Wir sind da jetzt auf einem deutlichen Weg der Besserung“.

Florian Kohfeldt hat volles Vertrauen in Pavao Pervan – wer spielt für Jerome Roussillon?

Für Augsburg dagegen reicht’s noch nicht. Wer dann das Wolfsburger Tor hüten wird, steht außer Frage – auch für Kohfeldt. „Da gibt es nicht den Hauch eines Zweifels. Pavo wird spielen. Wir haben volles Vertrauen in ihn.“ Die Bilanz von Ersatzmann Pavao Pervan ist in dieser Saison bislang zum Wegschauen. Fünf Mal spielte er, fünf Mal unterlagen die Grün-Weißen – und kassierten dabei 13 Gegentore. Allerdings: Der Österreicher hatte auch alles andere als leichte Gegner. Unter anderem musste er sich gegen den BVB, den FC Sevilla und Bayer Leverkusen beweisen. „Ich mache mir da überhaupt keine Sorgen. Er wird am Sonntag seinen Mann stehen und ein gutes Spiel machen in Augsburg. Da bin ich mir sicher“, sagt Kohfeldt.

Casteels ist aber nicht der einzige, für den der VfL nach einem Ersatz fahnden muss. Auch Jerome Roussillon wird fehlen. Der Franzose war unter der Woche krank und hat sich noch nicht erholt. In den letzten Wochen hatte sich der 29-Jährige nach großen Leistungsschwankungen in der laufenden Saison wieder in die Stammformation gespielt. Wer ihn auf der linken Seite vertreten wird? „Yannick Gerhardt oder Renato Steffen“, sagt Kohfeldt. Wer sein Favorit für das Startaufgebot ist, will Kohfeldt noch nicht verraten. Nur so viel: „Ich bin häuslicher Isolation. Ich habe noch genug Zeit, mir darüber Gedanken zu machen.“

