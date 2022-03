Corona beim VfL Wolfsburg: Florian Kohfeldt infiziert

Schock beim VfL Wolfsburg! Trainer Florian Kohfeldt hat sich mit Corona infiziert. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Dienstag mit.

Der Wölfe-Coach wird somit am Wochenende beim wichtigen Duell mit dem FC Augsburg (Sonntag, 15.30 Uhr) voraussichtlich nicht an der Seitenlinie stehen können. Dabei hat dieses Spiel für beide Mannschaften eine besondere Bedeutung. Sowohl der VfL (Platz 13) als auch der FC (Platz 15) befinden sich im Abstiegskampf. Mit einem Sieg könnten sich die Grün-Weißen ein weiteres Stück von der Abstiegszone absetzen.

Wölfe-Post - Jetzt den Newsletter bestellen Jede Woche alle News zum VfL Wolfsburg ins Postfach E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Co-Trainer Vincent Heilmann leitet Training des VfL Wolfsburg

Die Vorbereitung auf das Augsburg-Spiel lief ohnehin nicht ideal. Elf Spieler stellten die Wolfsburger in der Länderspielpause ab. In der VW-Stadt steht nur ein Rumpfkader auf dem Trainingsplatz. Erst am Donnerstag ist das Aufgebot wieder komplett. Dann bleiben noch drei Tage für die detaillierte Einstellung auf den FC Augsburg – allerdings ohne Cheftrainer Florian Kohfeldt. Im familiären Umfeld der 39-Jährigen hatte es einen Corona-Fall gegeben. Am Montag kam die Bestätigung per PCR-Test: Auch der Fußballlehrer hatte sich infiziert.

Das Training leitete am Dienstag Assistent Vincent Heilmann. Ob er Kohfeldt auch am Wochenende vertreten wird, ist noch unklar. Heilmann ist mit 25 Jahren der jüngste Co-Trainer der Bundesliga. Sollte er in Augsburg an der Seitenlinie stehen, würde er sich in einen illustren Kreis einreihen. Nur Bernd Stöber, der am 23. Oktober 1976 für eine Partie als Interimstrainer des 1. FC Saarbrücken fungierte, war mit damals 24 Jahren jünger bei seinem Trainerdebüt in der deutschen Beletage. Der jüngste feste Cheftrainer der Geschichte des Oberhauses ist Julian Nagelsmann. Der heute Coach des FC Bayern München war 28 Jahre alt, als er im Februar 2016 die TSG Hoffenheim übernahm.

Mehr zum VfL Wolfsburg:

Michael Frontzeck fällt bis Saisonende aus

Der erfahrene Kohfeldt-Assistent Michael Frontzeck jedenfalls wird den Cheftrainer nicht vertreten können. „Der ehemalige Bundesliga-Profi musste sich einem operativen Eingriff im Gesicht unterziehen. Die OP verlief reibungslos und auch der Heilungsprozess ist erfolgreich, so dass Michael Frontzeck zur neuen Saison auf die Trainerbank der Wölfe zurückkehren kann“, heißt es in einer Mitteilung des VfL Wolfsburg. Frontzeck ist seit Saisonbeginn Teil des Trainerteams. Nach der Entlassung von Ex-Trainer Mark van Bommel übernahm er der Posten als Hauptübungsleiter interimsmäßig, leitete allerdings nur für wenige Tage das Training, bis Kohfeldt installiert wurde.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de