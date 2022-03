VfL verliert 0:2 – später Sekundenschlaf kostet die Punkte

Wolfsburg. Gegen Bayer Leverkusen macht der VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga lange ein richtig gutes Spiel. Individuelle Fehler am Ende kosten den Ertrag.

Max Kruse (vorne) und der VfL Wolfsburg standen nach einem guten Spiel am Ende mit leeren Händen da, weil sie am Ende gegen Leverkusen nicht mehr hellwach waren und noch zwei Gegentore kassierten.

Oh, wie bitter – da war mehr drin für den VfL Wolfsburg! Gegen Bayer Leverkusen machten die Wolfsburger vor mehr als 16.500 Fans in der VW-Arena über weite Strecken eine sehr ordentliche Partie, mussten sich aber dennoch mit 0:2 (0:0) geschlagen geben. Die Leverkusener Tore fielen spät – und waren wieder bedingt durch Wolfsburger Sekundenschlaf.

Mehr über den VfL Wolfsburg:

So wird es für die Wölfe eine zähe Restsaison. Lange Zeit hat es gut ausgesehen. Im zweiten Durchgang aber bauten die Wölfe ab. Wieder einmal. Und wer sich nicht belohnt, hat eben am Ende das nachsehen – vor allem für Mannschaften im Abstiegskampf gilt dieser Grundsatz seit jeher.

Xaver Schlager (rechts) zieht ab. Der Österreicher war wieder einmal einer der auffälligsten Wolfsburger. Foto: Darius Simka / regios24

Chancen auf beiden Seiten

Das intensive Spiel, das VfL-Coach Florian Kohfeldt im Vorfeld angekündigt hatte, kam nur häppchenweise zum Vorschein. Kohfeldt wollte den Wettbewerbsvorteil nutzen. Schließlich hatten sich die Leverkusener noch am Donnerstag vergeblich gegen das Aus in der Europa League gewehrt. Der VfL dagegen war ausgeruht.

Aufs Tempo drückten beide Mannschaften mit Bedacht – zu Beginn jedenfalls. Stattdessen waren die Kontrahenten um Kontrolle bemüht. Die Wolfsburger schienen die Anfangsviertelstunde schadlos überstehen zu wollen, in der Bayer mehr Tore macht, als jeder andere Bundesligist. Das Gaspedal bearbeiteten sie mit fortlaufender Spielzeit aber immer kräftiger.

Aber kontrolliertes Aufbauspiel ist ja wahrlich nichts schlechtes. Die erste dicke Chance hatten dennoch die Gäste. Maxence Lacroix ließ sich in der 16. Minute aus der Abwehrreihe locken – und plötzlich stand Amine Adli allein im Strafraum, zielte aber drüber. Nur eine Minute später machte Lacroix, der sich viel in die Offensive einschaltete, mit einem starken Steilpass auf Nmecha, der nach seiner Knöchelverletzung erstmals in der Startelf stand, seinen Fauxpas wieder wett. Der deutsche Nationalspieler scheiterete aber an Leverkusens Keeper Lukas Hradecky.

VfL Wolfsburg gegen Leverkusen - das Spiel in Bildern VfL Wolfsburg gegen Leverkusen - das Spiel in Bildern Die Leverkusener Tore fielen spät – und waren wieder bedingt durch Wolfsburger Sekundenschlaf. Foto: Darius Simka/regios24

Arnolds Knaller-Freistoß als Highlight

Diese Szene beschreibt aber gut, was die Wölfe versuchten. Über den kontrollierten Spielaufbau suchten sie dann den schnellen Weg in die Tiefe. Das ist natürlich leichter, wenn die Ballgewinne schon in des Gegners Hälfte gelingen. Und in dieser Kategorie – dem Gegenpressing – wurden die Wölfe in den ersten 45 Minuten immer erfolgreicher. Angeführt natürlich von Xaver Schlager.

Mit der Spieldauer stieg auch das Tempo. Das Highlight des ersten Durchgangs war Maximilian Arnold aber bei einem ruhenden Ball vorbehalten. Bei einem Freistoß aus rund 35 Metern packte der VfL-Rekordspieler, der in Abwesenheit des noch immer an der Hüfte verletzten Koen Casteels wieder die Kapitänsbinde trug, einfach mal die linke Klebe aus. Hradecky fingt die Bewerbung um das Tor des Monats gerade noch ab und lenkte den Ball an die Latte (23.).

Leverkusens Paulinho (links) schockte den VfL spät. Foto: Swen Pförtner / dpa

Tiefschlafphase kurz vor Schluss: Paulinho trifft doppelt

Zu Beginn des zweiten Durchgangs waren die Visiere dann schon deutlich weiter geöffnet. In der 49. Minute war es erneut Nmecha, der eine gute Möglichkeit ausließ, weil er beim Abschluss wegrutschte. Jonas Wind scheiterte sieben Minuten später am Pfosten –die Wölfe waren die spielbestimmende Mannschaft. Nur der Ertrag fehlte wieder einmal. Und mit dem Prädikat „stets bemüht“ kann man in der Bundesligatabelle nicht klettern.

Den Ertrag sicherten sich dann doch noch die Leverkusener. In der 86. Minute gab es dann doch noch mal eine Tiefschlafphase in der VfL-Defensive. Erst verlor der eingewechselte Aster Vranckx den Ball, dann griff Sebastiaan Bornauw den späteren Torschützen Paulinho nicht richtig an – und auch Ersatzkeeper Pavao Pervan machte beim Schuss des Brasilianers keine gute Figur. In der Nachspielzeit machte der 21 Jahre alte Offensivspieler den Doppelpack per Kopf perfekt.

Und Kohfeldt hatte Recht. Der Fußballlehrer hatte Recht, als er gesagt hatte, dass in Bezug auf den Abstiegskampf nichts vorbei ist. Gar nichts. Stuttgart und Hertha BSC haben ihre Partien an diesem Spieltag gewonnen. Der Vorsprung der Wolfsburger auf den Relegationsplatz ist damit auf fünf Punkte geschmolzen. Das Zittern geht also weiter – und diese Tiefschlafphasen mit individuellen Fehlern müssen sie schleunigst abstellen.

