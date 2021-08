Champions League: VfL trifft auf Lille, Sevilla und Salzburg

Die Lose sind gezogen. Nun weiß der VfL Wolfsburg, wohin für ihn bei der dritten Champions-League-Teilnahme der Vereinsgeschichte gehen wird. Die ganz schweren Gegner bekommt der VfL nicht – für Champions-League-Verhältnisse.

Die Auslosung am Donnerstagabend, bei der Branislav Ivanovic und Michael Essien assistierten, in Istanbul hat nun ergeben, das die Wolfsburger in einer Gruppe mit dem OSC Lille, dem FC Sevilla und FC Salzburg antreten müssen. Der VfL war wegen seines schlechten Klub-Koeffizienten in Lostopf vier. Es war daher erwartbar, dass die Grün-Weißen eine schwere Gruppe zugelost bekommen würden. In der Gruppe G haben die Wolfsburger nun sportlich eine wohl lösbare Aufgabe erwischt.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

