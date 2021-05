Der VfL Wolfsburg trauert um Ex-Kapitän Peter Ament

Wolfsburg. Der gebürtige Hornburger verstarb in der Nacht zu Samstag im Alter von nur 63 Jahren. 2019 wurde seine ALS-Erkrankung öffentlich.

Elf Jahre lang trug Peter Ament das Trikot des VfL Wolfsburg. Von 1978 bis 1989 absolvierte der gebürtige Hornburger 325 Spiele für die Grün-Weißen, die er lange Zeit auch als Kapitän aufs Spielfeld führte. In der Nacht zu Samstag ist Ament im Alter von nur 63 Jahren verstorben.

Zusammen mit Spielern wie Olaf Ansorge oder Uwe Otto prägte der Mittelfeldspieler die 80er Jahre des Bundesligisten, der damals in der drittklassigen Oberliga Nord spielte. Vom Ligarivalen SV Union Salzgitter war Ament im Sommer 1978 zum VfL gewechselt, wo er sich für die deutsche Amateur-Nationalmannschaft empfahl. Auf fünf Länderspiele und ein Tor brachte es der Wolfsburger.

2019 wurde Aments ALS-Erkrankung öffentlich

Nach seiner Karriere beim VfL schloss sich Ament der TSG Mörse an, trainierte dort lange Jahre die erste Mannschaft und spielte im Altliga-Team. Im September 2019 organisierten die Schwarz-Weißen zusammen mit dem VfL ein Benefizspiel zugunsten des an ALS erkrankten Ament sowie zwei weiterer Erkrankter und der Krzysztof-Nowak-Stiftung. Alte Weggefährten des 63-Jährigen traten gegen das VfL-Traditionsteam um Weltmeister Pierre Littbarski und Sportdirektor Marcel Schäfer an.

