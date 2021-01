1:0 in Leverkusen – erster VfL-Sieg gegen ein Topteam

Der VfL Wolfsburg hat einen Topstart in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga hingelegt. Dank eines knappen, aber verdienten 1:0 (1:0)-Erfolgs bei Bayer Leverkusen hat die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner den ersten Saisonsieg gegen ein Team aus den Top 3 der Bundesliga gefeiert. Zum anderen ist der Tabellenvierte nach Punkten mit dem Dritten aus Leverkusen gleichgezogen. Zunächst einmal hatten die Wolfsburger allerdings mehrere Schrecksituationen zu überstehen...

Im Vergleich zum 2:0-Erfolg in Mainz am Dienstag tauschte Oliver Glasner auf zwei Positionen: Der VfL-Trainer brachte Yannick Gerhardt für Maximilian Philipp im zentralen Mittelfeld und nahm den offensiven Außenspieler Josip Brekalo raus, brachte dafür Kevin Mbabu als Rechtsverteidiger und beorderte Ridle Baku von der rechten Abwehrseite eine Position nach vorne – eine Maßnahme, die sich später auch auszahlen sollte.

Bayer im Pech: Drei Topchancen, kein Treffer

Doch der Beginn der Partie gehörte Bayer. Die Werkself machte mächtig Druck und kam zu drei ganz gefährlichen Situationen: Nadiem Amiri brachte den Ball aufs Tor, wo Maxence Lacroix den Ball noch abfing und sich richtig cool auch gegen den heraneilenden Lucas Alario durchsetzte (3. Minute). Amiri hatte schnell die nächste Chance, zielte aber vorbei (6.) und als der Argentinier Alario in derselben Minute zwischen Lacroix und John Anthony Brooks zum Kopfball kam, der satt den rechten Pfosten traf, wäre eine Leverkusener Führung schon hochverdient gewesen.

Der VfL hatte mächtig Dusel, Marcel Schäfer sah seine Mannschaft „im Tiefschlaf. In den ersten Minuten waren wir gar nicht auf dem Platz“, meinte der VfL-Sportdirektor bei „Sky“ weiter. Der Pfostentreffer wurde zum Wolfsburger Weckruf, denn die Abwehr wurde immer sicherer, Brooks und Lacroix ließen nur noch wenig zu. Abgesehen von Alarios Schuss, den Koen Casteels stark zur Ecke klärte (21.), hatte Bayers so gefährliche Offensive, zu der auch Moussa Diaby und Leon Bailey zählen, wenig anzubieten. Mehr und mehr versuchte es Leverkusen mit langen Bällen, die waren aber sichere Beute für Brooks und Co.

VfL-Führung: Baku macht’s per Kopf

Die Gäste wurden auch nach vorne etwas mutiger. Einen ersten frühen Warnschuss hatte Renato Steffen abgegeben, aber nach schnellem Direktspiel am langen Pfosten vorbeigeschossen (8.). Der erste Versuch auf das Leverkusener Tor war dann gleich drin. Renato Steffen hat auf links zu viel Platz, flankte hinter die Abwehr, wo Baku sträflich allein gelassen wurde. Ohne Mühe köpfte der nur 1,76 Meter große Neu-Nationalspieler keine Mühe zum 1:0 einzuköpfen.

In fast allen Statistiken hatte Bayer bis dahin vorne gelegen – Torschüsse, Passquote, Ballbesitz. Aber die anfangs so wackligen Wolfsburger hatten sich mit viel Einsatz, Laufbereitschaft und Zweikampfverhalten in diese Partie gebissen. Die Pausenführung war nicht mehr unverdient. „Wir waren bissiger und aggressiver in den Zweikämpfen“, befand Schäfer.

Brooks und Co. verteidigen stark

Das behielten die Wolfsburger nach der Halbzeit bei. Leverkusen fand gegen die sicher stehende Defensive der Gäste so gar kein Mittel. Vor allem Brooks war der Turm der Schlacht, brachte Bayers Offensivspieler mit starkem Zweikampfverhalten zur Verzweiflung. Auch Lacroix machte es sehr gut, rettete mit einer gewagten Grätsche noch in höchster Not gegen Bailey (72.). Den ersten Torschuss setzte Daley Sinkgraven in der 82. Minute an. Casteels hielt wieder stark.

Im Angriff setzten die Grün-Weißen in Durchgang 2 einige Nadelstiche. Xaver Schlager, zugleich starker Balleroberer, schickte zuerst Yannick Gerhardt, den Jonathan Tah noch blockte (62.) und wenige Minuten später Wout Weghorst, dessen gefühlvollen Heber Bayer-Torwart Lukas Hradecky gerade so mit der Schulter abwehrte (66.).

Bayers Schlussoffensive verpufft

Die Gastgeber warfen in der Schlussphase alles nach vorne. Wolfsburg schaffte es zwar kaum noch, für Entlastung zu sorgen. Aber die Abwehr stand enorm sicher. Das reichte, der VfL rettete den knappen, aber nicht unverdienten Erfolg über die Zeit.

Am Sonntag in einer Woche will der VfL seinen Höhenflug in der Bundesliga fortsetzen. Zu Gast ist von 18 Uhr an der Tabellenneunte SC Freiburg.

Spiel kompakt

Bayer Leverkusen: Hradecky – L. Bender (46. Fosu-Mensa), Tah (74. Baumgartlinger, 81. Wendell), Tapsoba, Sinkgraven – Aranguiz (74. Demirbay), Amiri (74. Bellarabi), Wirtz – Diaby, Alario, Bailey.

VfL Wolfsburg: Casteels – Mbabu, Lacroix, Brooks, Otavio – Arnold, Schlager (90.+5 Bialek)– Baku (83. Guilavogui), Gerhardt, Steffen (61. Brekalo) – Weghorst.

Tor: 0:1 Baku (35.).

Gelbe Karten: Alario / Lacroix (4.).

Schiedsrichter: Marco Fritz (Korb)