VfL Wolfsburg: Glasners Ruf nach mehr Konsequenz

In den ersten acht Spielen dieser Bundesliga-Saison hatte sich der VfL Wolfsburg gerade mal fünf Gegentore eingefangen. Kein Gegner schaffte es in dieser Phase, der Mannschaft von Trainer Oliver Glasner mehr als ein Tor einzuschenken. Doch in den jüngsten beiden Partien trafen Bremen (5:3) und Köln (2:2) gleich fünfmal. Was ist passiert beim VfL vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt am Freitag (20.30 Uhr, Dazn)?

Glasner hat alle Gegentore noch einmal analysiert und festgestellt: „Wir haben da keine grundsätzliche Thematik." Heißt: Es gibt keine taktischen Probleme oder qualitativen Hintergründe. „Wir brauchen einfach die Konsequenz zurück", sagt der 46 Jahre alte Österreicher, der seiner Mannschaft zunächst Videosequenzen der Gegentore vorführte, ihr Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigte und dann die Trainingswoche danach ausrichtete. Was genau diese Konsequenz sei, erklärte Glasner mit einem Beispiel aus einer anderen Sportart: „Wenn man beim Tennis weder am Netz noch an der Grundlinie, sondern dazwischen steht, ist die Chance auf einen Punktgewinn nicht hoch." Tennis-Spieler sprechen abschätzig von der „Ochsenzone", wenn sie sich in dem gefährlichen Raum zwischen Netz und Grundlinie aufhalten. Glasners Appell ist eindeutig: Er will mehr Klarheit in den Aktionen in der Defensive – so wie es seine Spieler vor den Partien gegen Bremen und Köln schon zumeist gezeigt hatten. „Wir dürfen die Tiefe eben nicht nur zu 90 Prozent absichern, sondern müssen diese Räume schließen – mit allem, was wir haben." Dann sinkt schnell auch wieder die Zahl der Gegentore. Am besten bereits gegen Frankfurt. Die Eintracht (9. Platz) hat zwar bereits sieben Gegentore mehr gefangen als der VfL, ist dennoch unheimlich schwer zu bespielen – und zu besiegen. „Sie haben bisher nur beim FC Bayern verloren", sagt Glasner. Das sei schon genug Ausdruck der Stärke des kommenden VfL-Gegners, der sich in taktischer Hinsicht den vorigen Gegnern ähnelt. Glasner findet es „schon ein wenig komisch", dass sein VfL nun erneut gegen eine Mannschaft antritt, die in der Verteidigung auf eine Dreierkette setzt. Schon Hoffenheim, Schalke, Bremen und Köln waren dem VfL in dieser Variante entgegengetreten. „Dennoch legt es jede Mannschaft ein wenig anders aus", sagt Glasner über das System mit drei zentral angeordneten Abwehrspielern. Für das angreifende Team ist diese Ausrichtung eine besondere Herausforderung, „weil es oft nicht einfach ist, Räume zu finden", sagt Glasner. Doch seine Mannschaft ist mittlerweile geübt darin. Die Mittel: schnelles, präzises Passspiel, Seitenverlagerungen und viel Bewegung mit sowie ohne Ball. „Die Abwehr muss in Bewegung gebracht werden", sagt Glasner. Gegen die Dreierketten aus Hoffenheim, Gelsenkirchen, Bremen und Köln klappte das schon gut – elf Tore sind eine sehr vernünftige Ausbeute. Nur ging zuletzt die defensive Stabilität etwas flöten. Daran, versichert Glasner, haben die Wolfsburger in dieser Woche allerdings gearbeitet. Wenn sie ihre offensive Kreativität beibehalten und die defensiven Schwächen abstellen, haben sie gute Chancen, die Partie gegen Frankfurt zu gewinnen. Sie würden damit auf Platz 4 springen und zumindest für eine Nacht Champions-League-Luft atmen.