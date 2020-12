Wout Weghorst ärgert’s, seinen Coach Oliver Glasner freut’s

Ein Sieg beim 1. FC Köln und der VfL Wolfsburg wäre auf einem Champions-League-Platz in den elften Bundesliga-Spieltag und das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt gegangen. Und zu diesem Sieg fehlte im Grunde nicht viel. Zum einen die letzte Konzentration bei den zwei Gegentoren. Und zum anderen die letzte Konsequenz in der Powerplay-Phase der zweiten Halbzeit, um noch das 3:2 zu erzielen. Doch weil das nicht passierte, fand VfL-Torjäger Wout Weghorst deutliche Worte auf die Frage, was zu den Topteams der Bundesliga fehle: „Wenn wir eine Spitzenmannschaft sein wollen, dann müssen wir dieses Spiel gewinnen. Und das haben wir nicht gemacht.“

Denn so können die Wolfsburger zwar weiter darauf verweisen, auch am Freitag den Startrekord ausbauen zu können, doch so richtig zufrieden stellt das zumindest Weghorst nicht. „Ich glaube, dass wir sehr gut drauf sind, da ist es einfach schade, dass es nicht zu drei Punkten gereicht hat", so der Niederländer am Sky-Mikrofon weiter. Gereicht hat's deshalb nicht, weil der VfL hinten zweimal nicht richtig zupackte, Köln zu sehr gewähren ließ. „Ich denke, dass wir zweimal nach einem langen Ball nicht gut genug verteidigen. Das war letzte Woche ein bisschen so, als wir mit drei Schüssen drei Gegentore bekommen und jetzt zwei Schüsse und zwei Tore. Das darf eigentlich nicht passieren", so Weghorst. Er selbst nahm sich aber keineswegs aus der Kritik aus: „Auf der anderen Seite haben wir unsere Möglichkeiten. Ich selbst auch, ich hatte die zum 1:0." In der Schlussphase fehlte seiner Meinung nach dann insgesamt der letzte Biss, um den Sieg zu erzwingen. „Die letzten 15, 20 Minuten war das Spiel fast tot", meinte der Stürmer. Seinen Trainer Oliver Glasner freut die Weghorst'sche (Selbst-)Kritik: „Das zeigt, dass die Spieler sehr, sehr ehrgeizig sind. Wir waren defensiv nicht so bei 100 Prozent, was uns über viele Wochen ausgezeichnet hatte. Diese Konsequenz müssen wir zurückholen, darauf werden wir im Training einen Schwerpunkt setzen müssen." Aber Glasner fand auch: „Wir sind jetzt das zehnte Spiel ungeschlagen, da müssen wir natürlich auch die Kirche im Dorf lassen und zufrieden sein."