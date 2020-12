2:2 in Köln bedeutet neuen Startrekord für den VfL

Der VfL Wolfsburg hat einen neuen Start-Rekord: Das 2:2 (1:2) beim 1. FC Köln war das zehnte Spiel seit Saisonbeginn in der Fußball-Bundesliga, das die Mannschaft von Oliver Glasner ohne Niederlage überstanden hat. Der österreichische Trainer hat damit seinen eigenen Rekord von neun Spielen aus der Vorsaison geknackt. In der Bundesliga ist aktuell neben dem VfL nur noch Bayer Leverkusen (Sonntag, 18 Uhr, bei Schalke 04) ohne Niederlage. Allerdings war für die Grün-Weißen im Rhein-Energie-Stadion durchaus mehr drin als das sechste Remis dieser Spielzeit

Glasner tauschte im Vergleich zum 5:3-Heimsieg gegen Werder Bremen nur auf einer Position: Für den verletzten Admir Mehmedi (Achillessehnenprobleme) begann Maximilian Philipp.

Thielmann sorgt für Kölner Führung

Es dauerte ein paar Minuten, bis sich beide Mannschaften in dieser intensiven, zweikampfbetonten Partie, die aber absolut fair verlief, sortiert hatten. Josip Brekalo prüfte als Erster FC-Keeper Timo Horn aus der Distanz (6. Minute), die Wolfsburger Köln-Leihgabe Elvis Rexhbecaj zwang Koen Casteels zu einer ersten Parade (9.).

VfL Wolfsburg spielt 2:2 gegen den 1. FC Köln VfL Wolfsburg spielt 2:2 gegen den 1. FC Köln Es ist das zehnte Spiel seit Saisonbeginn in der Fußball-Bundesliga, das die Mannschaft von Oliver Glasner ohne Niederlage überstanden hat. Foto: Darius Simka/regios24

Dann bekam der VfL die Partie etwas besser unter Kontrolle und setzte das erste Ausrufezeichen: Jannes Horn, der zweite Ex-Wolfsburger in der Domstadt, ließ Josip Brekalos Pass passieren, Wout Weghorst scheiterte allerdings frei vor Timo Horn. Der Kölner Führungstreffer fiel ein wenig aus dem Nichts: Salih Özcan hat auf der rechten Kölner Angriffsseite zu viel Platz, kann zurücklegen auf Jan Thielmann, an dem Maxence Lacroix nicht dicht genug dran ist, und durch Lacroixs Beine ins lange Eck abschließen kann (18.).

Phillips Fallrückzieher hält Horn stark, dann trifft Arnold

Die Grün-Weißen reagierten alles andere als geschockt. Schon Philipp hatte technisch anspruchsvoll per Fallrückzieher das 1:1 auf dem Fuß – Kölns Torwart musste sich lang machen (22.). Maximilian Arnold holte 20 Meter vor dem Kölner Kasten einen Freistoß heraus, trat selbst an, nahm mit links Maß und verwandelte direkt mit links über die Mauer zum 1:1 (29.).

Der VfL hatte nun mehr Ballbesitz, das Spiel eigentlich im Griff, geriet aber trotzdem erneut in Rückstand: In der Vorwärtsbewegung kam das Leder nach einem langen Ball von Ismail Jacobs zurück, Rexhbecaj legte von der Grundlinie zurück und Ondrej Duda verwandelte aus kurzer Distanz unhaltbar (43.).

Weghorst gleicht erneuten Rückstand schnell aus

Anzumerken war den Wolfsburgern der erneute Rückschlag allerdings nicht, sie kamen mit viel Zug aus der Kabine: Bei einen weiten Ball auf die rechte Seite verschätzte sich Jacobs, so dass Renato Steffen viel Platz hatte. Die maßgenaue Flanke des Schweizer Nationalspielers fand Weghorst, der den Ball per Kopf aus kurzer Distanz über die Linie drückte – 2:2 (47.). Und jetzt setzten die Gäste energisch nach: Arnold war der Ausgangspunkt der nächsten Topchance, seinen Ball legte Brekalo von der Grundlinie zurück auf der Steffen, der den Ball völlig freistehend aber am langen Pfosten vorbeisetzte (53.).

Das Glasner-Team hatte sich nun mehr und mehr in der Kölner Hälfte festgesetzt, übte Dauerdruck auf den FC-Kasten aus, ohne sich aber die ganz zwingenden Möglichkeiten zu erspielen. Köln hielt mit hohem Einsatz dagegen. Die Platzherren schafften es, sich ab der 70. Minute zu befreien und das Spiel wieder offener zu gestalten. Am Drücker blieben aber die Wolfsburger, die geduldig nach einer Lücke in des Gegners Defensive suchten. Sie fanden sie nicht mehr. Xaver Schlager war in der dritten Minute der Nachspielzeit am dichtesten dran, zielte aber weit drüber.

Weghorst: Eine Spitzenmannschaft gewinnt dieses Spiel

Am Ende haderte der VfL zurecht aufgrund seiner spielerischen Überlegenheit mit dem Unentschieden, auch wenn er zweimal zurückkam. Weghorst meinte am Sky-Mikrofon: „Ich finde, wir waren die bessere Mannschaft über das ganze Spiel gesehen. Leider haben wir zweimal nach langen Bällen nicht gut verteidigt. Es ist schade, dass es nicht zu drei Punkten gereicht hat. Wenn wir eine Spitzenmannschaft sind, müssen wir dieses Spiel gewinnen.“

Spiel kompakt

1. FC Köln: T. Horn – Cestic, Bornauw, J. Horn – Wolf (88. Schmitz), Özcan (39. Drexler), Shkiri, Jacobs – Duda, Rexhbecaj (88. Andersson) – Thielmann.

VfL Wolfsburg: Casteels – Baku, Lacroix, Brooks, Roussillon (76. Otavio) – Schlager, Arnold – Steffen (90. Marmoush), Philipp (68. Ginczek), Brekalo – Weghorst.

Tore: 1:0 Thielmann (18.), 1:1 Arnold (29.), 2:1 Duda (43.), 2:2 Weghorst (47.).

Gelbe Karten: – / Otavio.

Schiedsrichter: Sven Jablonski (Bremen).

Personal: Beim VfL fehlten lediglich Kapitän Josip Guilavogui (Muskelfaserriss) und Admir Mehmedi (Achillessehnenprobleme).