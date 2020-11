Am Sonntag ist wieder ein Hoeneß in Wolfsburg

Dieter Hoeneß’ Amtszeit beim VfL Wolfsburg war eine kurze. Von Januar 2010 bis März 2011 arbeitete der Ex-Profi als Geschäftsführer beim Bundesligisten. Hin und wieder dürfte ihn auch sein Sohn Sebastian in Wolfsburg besucht haben. Der spielte damals für die zweite Mannschaft von Hertha BSC, war also ganz in der Nähe in Berlin. Am Sonntag ist der mittlerweile 38-Jährige wieder zu Besuch in der VW-Stadt, doch diesmal nicht aus familiären Gründen. Um 15.30 Uhr tritt 1899 Hoffenheim beim VfL an – und auf der Bank der Gäste sitzt seit dem Sommer Sebastian Hoeneß.

Alle Wölfe-News direkt ins Postfach! Jetzt für den kostenlosen VfL-Wolfsburg-Newsletter anmelden und wöchentlich alle News zu den Wölfen ins Postfach bekommen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

Der Sohn kehrt an den Ort zurück, an dem der Vater einst scheiterte. Als amtierenden deutschen Meister hatte Dieter Hoeneß den VfL übernommen. Doch die Mannschaft hatte unter Armin Veh in Personalunion als Trainer und Geschäftsführer enttäuscht. Der erfahrene Manager (zuvor bei Hertha BSC und in Stuttgart) sollte die Grün-Weißen in der Spitzengruppe etablieren, schließlich war man gerade Meister geworden. Die Mission scheiterte. Stattdessen musste Hoeneß nur 15 Monate nach Amtsantritt wieder gehen, damit Felix Magath zurückkehren konnte. Der Meistertrainer rettete die trudelnden Wolfsburger dann immerhin vor dem Abstieg – durch ein 3:1 am letzten Spieltag in Hoffenheim.

Hoeneß spielte eine Saison lang für Hoffenheim

Eben jene TSG ist am Sonntag wieder der Gegner. Auf dem Trainerstuhl des VfL sitzt mit Oliver Glasner der Nach-Nach-Nach-Nach-Nachfolger von Magath. Für den Österreicher ist es die zweite Saison in der Bundesliga, für seinen Gegenüber die erste. Sebastian Hoeneß übernahm das Amt im Sommer von Alfred Schreuder. Ganz unbekannt ist das Terrain in der Rhein-Neckar-Region für den Sohn von Dieter und Neffen von Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß aber nicht. 2006 stand er eine Saison lang bei der TSG unter Vertrag, absolvierte drei Spiele in der Regionalliga Süd für den Klub, dessen kometenhafter Aufstieg in jener Spielzeit unter dem neu geholten Coach Ralf Rangnick begann.

Nach seinem Karriereende im Sommer 2010 mit gerade mal 28 Jahren trainierte Sebastian Hoeneß zuerst in Zehlendorf und später bei RB Leipzig und beim FC Bayern Jugendteams. 2019 übernahm er die zweite Mannschaft der Münchener, wurde mit ihr Drittliga-Meister – und dann klopfte Hoffenheim an. Mit sieben Punkten aus sechs Spielen war der Saisonstart durchwachsen. Dennoch zweifelt der 38-Jährige nicht daran, den richtigen Schritt getan zu haben. „Es ist natürlich ein Anpassungsprozess, aber ich fühle mich wohl dabei“, erklärte er im Interview mit dem Südwestrundfunk. Er fühle sich gut vorbereitet auf die Bundesliga. „Dieses Gefühl ist da, dass ich diese Entwicklung durchlaufen habe, und dann kann man diesen Schritt auch gehen.“

„Mein Vater hat mich geprägt“

Natürlich hat auch Vater Dieter seinen Anteil daran, dass Sebastian Hoeneß jetzt der ist, der er ist, und dort arbeitet, wo er arbeitet. „Natürlich hat mich insbesondere mein Vater über die Jahre geprägt“, gibt der TSG-Coach zu. „Als kleiner Steppke saß ich neben ihm, wenn er telefoniert hat, und ich habe aus diesen Gesprächen viel gelernt.“ Der heute 67-Jährige stehe ihm immer mit Rat und Tat zur Seite. „Mein Vater konnte mir mit seinem Erfahrungsschatz immer helfen“, sagt Sebastian Hoeneß. „Die familiäre Prägung war immer da, und da bin ich auch froh drüber.“