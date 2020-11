Der VfL Wolfsburg braucht den Knotenlöser

Der Kopf denkt, der Fuß versenkt: Das hat Ex-Nationalspieler Günter Netzer einmal gesagt – und das passt derzeit zum VfL Wolfsburg. Denn die Grün-Weißen haben Probleme mit dem Toreschießen und vermitteln immer häufiger den Eindruck, es sei schon Kopfsache, dass der Ball nicht über die Linie geht. Was die Wolfsburger brauchen, ist ein Knotenlöser, ein Zeichen, dass es doch geht. Am Sonntag ab 15.30 Uhr zu Hause gegen 1899 Hoffenheim (live auf Sky) probieren sie es erneut.

Fünf Tore in sechs Bundesliga-Partien – das ist zu wenig, vor allem für die europäischen Ansprüche, die der VfL hat. Nur Aufsteiger Arminia Bielefeld (vier) und Krisenklub Schalke 04 (drei) erzielten ligaweit weniger Treffer. Mit 15,6 Prozent haben die Wolfsburger obendrein die schlechteste Chancenverwertung in der deutschen Elite-Liga. Noch Fragen? Die Lösung für das Torproblem muss Oliver Glasner finden. Doch der Trainer des VfL lässt im Training bereits pausenlos Offensivabläufe üben. Bislang fuhr der Österreicher die Schiene, die mangelhafte Chancenverwertung nicht großartig zu thematisieren, um die Spieler nicht noch mehr zu verunsichern. Stattdessen sprach Glasner nur davon, dass vor dem Tor gerade „die nötige Ruhe“ etwas fehle.

Toreschießen kann Hoffenheim

Vielleicht können sich seine Wolfsburger am Sonntag etwas abschauen. Mit Hoffenheim ist eine Art von Gegenentwurf zu Gast in der erneut leeren VW-Arena. Zehnmal haben die Kraichgauer bereits in der Liga getroffen. Der neue Trainer Sebastian Hoeneß will einen „mutigen, nach vorne gerichteten Fußball“ sehen. Konsequent setzt er dabei auf zwei echte Spitzen, die entweder durch einen zentralen Gestalter oder zwei spielstarke Spieler auf den Halbpositionen dahinter unterstützt werden. So gelang es der TSG, am zweiten Spieltag dem FC Bayern eine krachende Niederlage beizubringen. Mit 4:1 setzte sich das Hoeneß-Team gegen den Rekordmeister durch.

Mit zwei Treffern großen Anteil an dem Triumph hatte Andrej Kramaric. „Für mich ist er der beste Stürmer der Bundesliga, der nicht bei den Bayern oder in Dortmund spielt“, sagt Josip Brekalo. Der VfL-Flügelflitzer kennt seinen Landsmann aus der kroatischen Nationalmannschaft. Beide schätzen sich sehr. „Er hat bewiesen, dass er ein Topstürmer ist. Hoffenheim ist auch ein bisschen abhängig von ihm, er ist dort der Rekordtorschütze“, weiß Brekalo über den 29-jährigen Kramaric, den die TSG 2016 für 11 Millionen Euro von Leicester City geholt hatte. Seitdem hat der Stürmer in 154 Spielen 78 Tore für Hoffenheim erzielt, in dieser Saison sind’s bereits sechs.

Kramaric traf sechsmal in drei Spielen

Was seine aktuelle Bilanz noch beeindruckender macht: Die Tore hatte er schon nach drei Spieltagen auf dem Konto. Seitdem fehlt Kramaric nämlich. Er hatte sich mit dem Corona-Virus infiziert, verpasste die vergangenen drei Bundesliga-Spiele, in denen 1899 kein Sieg gelang (zwei Niederlagen, ein Remis). Brekalo, der sich ebenfalls angesteckt hatte und pausieren musste, sagt jedoch: „Ich stehe mit ihm in Kontakt. Er hat seine Infektion gut überstanden und darf wieder trainieren.“ Ob Kramaric jedoch schon am Sonntag dabei sein und auf dem Feld auf seinen Nationalmannschafts-Kollegen treffen wird, ist noch nicht ganz klar. Einfacher würde die Aufgabe für den VfL dann gewiss nicht.

Nach dem Spieltag könnten sie sich aber auch auf anderem Wege wiedersehen. Denn erneut stehen – zum Leidwesen der Klubtrainer – Länderspiele an. Kroatien spielt in der Nations League in Schweden und zu Hause gegen Portugal, also in zwei Risikogebieten. Grundsätzlich müssen die Vereine ihre Spieler abstellen, es sei denn, diese müssten danach in fünf- oder mehrtägige Zwangsquarantäne. Aus diesem Grund erklärte Werder Bremen am Donnerstag, seine Profis nicht in Risikogebiete zu schicken. Auch beim VfL wird das Thema diskutiert, allerdings sind die Regeln in Niedersachsen so, dass mit einem negativen Corona-Test, der höchstens 48 Stunden vor der Rückkehr durchgeführt wurde, keine Quarantäne in diesem Umfang nötig ist.