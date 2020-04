Schmadtke: Der Fußball ist bereit für den Mai, aber …

Der Hoffnungsschimmer wird immer heller. „Der Fußball ist bereit, im Mai wieder spielen zu können“, sagt Jörg Schmadtke. Das ist ein Fazit des Geschäftsführers des VfL Wolfsburg nach der außerordentlichen DFL-Mitgliederversammlung mit den Vereinen der Bundesliga und 2. Bundesliga. Die Klubs hoffen und wünschen sich, dass es im Mai den Re-Start nach der durch das Coronavirus ausgelösten Zwangspause gibt, sagt der 56 Jahre alte Manager.

Spezifiziert wurde der Termin bisher nicht. „Das liegt in den Händen der Politik“, sagt Schmadtke und findet das „auch absolut richtig so.“ In der nächsten Woche steht eine Besprechung zwischen den Ministerpräsidenten der Bundesländer und der Bundesregierung an, aus der konkretere Schritte für den Fußball folgen könnten. Armin Laschet (CDU, Nordrhein-Westfalen) und Markus Söder (CSU, Bayern) hatten zuletzt vorsichtig in Aussicht gestellt, dass es am 9. Mai mit der Bundesliga wieder losgehen könnte. Doch dieses Datum scheint nicht zu halten zu sein. Realistischer, so die Eindrücke aus der DFL-Konferenz vom Donnerstag, scheint ein späterer Re-Start-Termin.

Was verändern die neuen Erkenntnisse für den VfL? Erst einmal nicht viel. Am Training in Kleingruppen hält der Klub weiter fest. In vier Schichten um 9 Uhr, 11 Uhr, 13 Uhr und 15 Uhr kommen derzeit die Spieler in der VW-Arena zusammen, um dann hintereinander auf dem Rasen zu trainieren. Dazu nutzen sie die Geräte in der Mixed-Zone, um sich fit zu halten. Mannschaftstraining ist noch nicht wieder erlaubt. Aber es wird nötig sein vor der Wiederaufnahme der Liga. Ein Kaltstart wäre unverantwortlich für die Gesundheit der Akteure. Normalerweise, sagt Schmadtke, bräuchte man nach solch einer Pause wohl drei bis vier Wochen, um alles aufzuholen. „Aber im Notfall“, und der ist ja eingetroffen, „müsste es auch in 14 Tagen gehen.“ Spätestens Anfang Mai also müsste dieser Schritt für die Klubs der Bundesliga möglich sein. Körperlich seien die Spieler laut Schmadtke zwar auf einem extrem hohen Niveau durch die viele Einheiten im Kraftraum. „Aber eine Wettkampfhärte ist noch einmal etwas anderes. Daher brauchen wir diese 14 Tage, um die Körper und Köpfe der Spieler darauf einzustellen.“

Dass es eine öffentliche Diskussion um den möglichen Wiederbeginn der Bundesliga gibt, die hitzig geführt wird, hat Schmadtke natürlich registriert. „Ich kann auch nachvollziehen, dass sie existiert. Nur werden mir da zu viele Dinge vermengt.“ Er habe etwa zuletzt beispielsweise häufiger das Argument gehört, dass Kinder nicht in den Park gehen dürfen zum Kicken, den Fußballern soll es aber bald wieder erlaubt sein. „Das geht durcheinander. Wir machen keinen Freizeitsport. Wir sind mittelständische Unternehmen, die ein Produkt erzeugen, das verkauft wurde. Wir nehmen einfach unseren wirtschaftlichen Betrieb wieder auf“, erklärt er. Die Beschränkungen für andere Bereiche der Wirtschaft werden schließlich auch gelockert. In der Diskussion müsse differenziert werden, wünscht sich der Geschäftsführer. Und klar ist für Schmadtke, der sich der gesellschaftlichen Verantwortung des Sports bewusst ist: „Wir nehmen uns kein Sonderrecht raus. Wenn wir von der Politik nicht das Go kriegen“, sagt er, „dann machen wir gar nichts.“