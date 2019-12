VfL Wolfsburg: Casteels soll gegen Gladbach wieder spielen

Gegen AS Saint-Étienne am Donnerstag (1:0) war Koen Casteels kurzfristig ausgefallen. Aber in der Bundesliga gegen Mönchengladbach am Sonntag (15.30 Uhr) soll die Nummer 1 des VfL Wolfsburg wieder spielen können. Davon geht zumindest sein Trainer aus. Laut Oliver Glasner war es eine reine...