Elf mögliche Gegner des VfL Wolfsburg stehen bereits fest

Der VfL darf international überwintern. Das steht seit Donnerstagabend und dem 1:0-Sieg in Lwiw gegen Oleksandrija fest. Wie geht’s nun für die Wolfsburger weiter in der Europa League? Erst einmal steht noch eine Partie an. Doch im Finale in Gruppe I geht es nur noch um die Frage, ob der VfL als...