VfL Wolfsburg: Glasner schickt Spion in die Ukraine

Mit der Bundesliga-Partie bei Fortuna Düsseldorf (Freitag, 20.30 Uhr, Dazn) beginnt eine intensive Zeit für den VfL Wolfsburg: In 23 Tagen stehen sechs Partien an. Nach der Bundesliga-Pflicht im Rheinland wartet am Donnerstag, 19. September, mit dem Heimspiel gegen PFK Oleksandrija die Rückkehr auf...