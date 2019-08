VfL Wolfsburg leiht Lukas Nmecha aus

Den ganzen Samstag ist im Allerpark ordentlich was los, tausende Fans feierten mit dem VfL Wolfsburg sein Stadionfest, deren Höhepunkt das Spiel gegen OGC Nizza im AOK-Stadion ist. Hinter den Kulissen sind die Verantwortlichen des VfL derweil nicht untätig gewesen zu sein: Der Wolfsburger Fußball-Bundesligist hat auf die längerfristige Rückenverletzung von Daniel Ginczek reagiert und Lukas Nmecha von Manchester City für ein Jahr ausgeliehen. Das verkündete der VfL während der Partie.

„Lukas ist ein junger hungriger Spieler, der perfekt zu unserer Spiel- und Vereinsphilosophie passt“, so VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer, der weiter sagte: „Wir freuen uns sehr, dass er jetzt bei uns den nächsten Schritt in seiner Karriere angeht.“

Nmecha ist in Hamburg geboren, besitzt die deutsche und die englische Staatsbürgerschaft. Er durchlief alle englischen U-Teams, schoss 2017 die U19 mit seinem Tor zum 2:1 zum EM-Titel. Seit diesem Jahr läuft der 20-Jährige für Deutschland auf, wurde mit der U21 Vize-Europameister und kam dabei zu drei Joker-Einsätzen. In Manchester spielt er für die U23 des englischen Meisters, in der Vorbereitung hatte Coach Pep Guardiola ihn auch in Testspielen der Profis eingesetzt.

„Es war schon länger mein Ziel, in der Bundesliga und damit in meinem Geburtsland spielen zu können. Dass es mit einem Wechsel zum VfL Wolfsburg geklappt hat, freut mich umso mehr, weil ich hier die besten Voraussetzungen habe, um mich auf dem höchsten Niveau bestmöglich weiterzuentwickeln“, so Nmecha, der in Wolfsburg mit der Rückennummer 22 auflaufen wird.

Nach der Rückenverletzung von Ginczek hatte dem VfL nur noch Wout Weghorst für das Sturmzentrum zur Verfügung gestanden – die Leihe von Talent Nmecha, der im Sturmzentrum, aber auch auf dem Flügel zum Einsatz kommen kann, ist da eine sinnvolle Entscheidung.