Wolfsburg Der VfL Wolfsburg ist ohne Spielmacher Daniel Didavi in die Trainingswoche vor dem Relegations-Hinspiel am Donnerstag gegen Holstein Kiel gestartet. Kapitän Paul Verhaegh und Ignacio Camacho standen hingegen am Sonntag auf dem Trainingsplatz des Drittletzten der Fußball-Bundesliga. dpa

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder