VfL: Guilavogui betet und lobt die Fans

Wolfsburg Als Josuha Guilavogui am Mittwoch zum Training fuhr, kam der Profi des VfL Wolfsburg an den Plakaten vorbei, die Fans in der gesamten Stadt aufgehängt hatten. Anders als zuletzt ist der Tonfall vor dem Abstiegsfinale zu Hause am Samstag ab 15.30 Uhr gegen den 1. FC Köln aber aufmunternd. „Wir...