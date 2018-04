VfL: Heldts Wechsel vor dem Abschluss

Wolfsburg Horst Heldt wird der neue Sport-Geschäftsführer des VfL Wolfsburg. Darauf deutet alles hin. Offenbar ist es nur noch die Frage, wann die Vereine die Einigung verkünden. Nach unseren Informationen könnte der Wechsel des 48-Jährigen von Hannover 96 zu den Grün-Weißen noch im Laufe des heutigen Donnerstags öffentlich gemacht werden.

Verhandlungen und Gespräche mit dem Aufsichtsrat des VfL und Heldt laufen bereits länger, zuletzt saß man am Mittwoch zusammen. Am heutigen Donnerstag nun soll in einem Telefonat zwischen Wolfsburgs Aufsichtsrats-Chef Frank Witter und 96-Boss Martin Kind die finanziellen Details des Wechsels geklärt werden. Mit dem VfL ist sich Heldt bereits einig, verkündet werden könnte der Deal am Nachmittag, falls alle Puzzleteile wie erwartet zusammenpassen. Zuletzt hatte Hannover bis zu fünf Millionen Euro an Ablöse für den Manager aufgerufen. Heldts Einstieg beim VfL wird zugleich das Ende für Sportdirektor Olaf Rebbe in Wolfsburg bedeuten.