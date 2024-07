Peine/Salzgitter/Wolfenbüttel. Unser täglicher Streifzug: Erfolge der Leichtathleten bei „Norddeutscher“. SV Schladen verstärkt sich. Absagen beim Vechelder Sommercup.

Zwei Absagen führen zu neuem Modus beim Sommercup des SV Arminia Vechelde

Eigentlich sollte es beim Sommercup des SV Arminia Vechelde in zwei Dreiergruppen um die Platzierungen gehen. „SV Lengede II und TSV Wendezelle haben kurzfristig abgesagt. Deswegen spielen wir das Turnier jetzt im Modus Jeder-gegen-jeden“, sagt Dennis Pasemann, Trainer der Vechelder Fußballer, die sich nun am Samstag ab 15 Uhr nur noch mit dem SV Bavenstedt, Hetlinger MTV und TV Mascherode messen werden.

Leichtathletik-Senioren des SV Union Salzgitter holen sechs Titel bei der norddeutschen Meisterschaft

Die Titelsammler des SV Union Salzgitter waren wieder aktiv und haben bei den norddeutschen Leichtathletik-Meisterschaften der Senioren in Rathenow vordere Plätze geholt. Martin Graumann hatte in der Altersklasse M45 gleich doppelten Grund zum Jubeln. Mit einem lauten Schrei beförderte er die 7,26 Kilogramm schwere Kugel auf die Siegerweite von 12,03 Meter. Die Nummer 8 der bundesweiten Bestenliste seiner Altersklasse verfehlte mit diesem Stoß seinen eigenen M45-Kreisrekord um nur einen Zentimeter. Titel Nummer 2 gab es für Graumann im Diskuswurf mit 32,05 m.

Eine Bank im Titelsammeln war einmal mehr Renate Richter. In der Klasse 70+ gab es das erste Gold im Hochsprung mit neuer niedersächsischer Jahresbestleistung von 1,12 m. Dass sie mit ihren 73 Jahren noch recht flott auf den Beinen ist, zeigte Richter mit 18,03 Sekunden über 100 Meter und auch im 200-Meter-Lauf durfte sie nach 39,02 Sekunden aufs Podest mit der Nummer 1 steigen. Der ruhende Pol im Team ist Gerhard Flachowski. Der 80-jährige deutsche Winterwurfmeister mit dem Diskus holte auch bei den Nordtitelkämpfen in Rathenow mit 23,52 m Gold. In der Klasse M70 wurde Friedhelm Bode mit diesem Gerät Fünfter (21,04 m).

SV Schladen verstärkt sich mit Stürmer von den Freien Turnern Braunschweig

Der SV Schladen hat eine weitere Kaderstelle besetzt. Malte Wallat wird das Team in der 1. Fußball-Nordharzklasse (Staffel 3) verstärken. Der 19-jährige Offensivmann wechselt von den A-Junioren der Freien Turner Braunschweig zum SV. „Mit seiner Schnelligkeit und seinem Torinstinkt wird er unsere Angriffsreihe weiter verstärken“, begrüßt der Verein seinen Neuzugang in den sozialen Medien.

Malte Wallat (weißes Trikot im Vordergrund) wird künftig für den SV Schladen auf Torjagd gehen. © regios24 | Stefan Lohmann

Jubiläumsturnier des FC Flachstöckheim: Der TSV Gielde und der SV Schladen stehen im Halbfinale

Die Favoriten haben sich beim Jubiläumsturnier des FC Flachstöckheim im Viertelfinale durchgesetzt. Die Nordharzliga-Fußballer des TSV Gielde schlugen den Nordharzklassisten SV Halchter mit 3:2 und treffen am Samstag ab 13.30 Uhr mit dem SV Victoria Heerte erneut auf ein Team aus der 1. Nordharzklasse. Der SV Schladen (1. Nordharzklasse) hatte beim 4:1 gegen den Lindener SV (2. Nordharzklasse) nur wenig Probleme und trifft am Samstag ab 16 Uhr auf Nordharzliga-Absteiger TSV Salzgitter. Das Spiel um Platz 3 (15 Uhr) und das große Finale (17 Uhr) finden am Sonntag im Wolfgang-Fisch-Sportpark statt.

