Der TSV Salzgitter (grünes Trikot) und der SV Kissenbrück (rotes Trikot) sind in der vergangenen Saison noch in der Liga aufeinander getroffen. Nach dem Abstieg in die 1. Nordharzklasse sind die „Gallier" aus Lebenstedt der Underdog im Erstrunden-Duell gegen den Nordharzligisten aus dem Altkreis Wolfenbüttel. © regios24 | Michael Uhmeyer