Salzgitter. Weltweit liefen Bilder von Schröders Einsatz in Bleckenstedt. Kurios: Manche US-Medien glauben, unsere sechste Fußball-Liga sei eine Profiliga.

Das war mutmaßlich DER Auftritt der vergangenen Woche in unserer Region: NBA-Star und Basketball-Weltmeister Dennis Schröder zog sich am Mittwoch das Trikot des Fußball-Landesligisten FC Germania Bleckenstedt über und spielte in der Startelf beim Punktspiel gegen den 1. SC Göttingen 05. Wir haben ausführlich über diesen besonderen Kick, bei dem Bleckenstedt mit 1:5 verlor, berichtet. Doch auch die internationalen Medien warfen eine Auge auf diese besondere Personalie. Ein unfassbares Medienecho gab es auf dieses Sechstliga-Spiel.

NBA-Star Dennis Schröder wechselt den Basket- gegen Fußball Er tauschte das Trikot der Brooklyn Nets gegen das von Fußball-Landesligist Germania Bleckenstedt: NBA-Star Dennis Schröder (in Weiß) lief gegen den 1. SC Göttingen 05 überraschend für das Team seines Schwagers Daniel Ziolo auf. © regios24 | Jörg Kleinert Er tauschte das Trikot der Brooklyn Nets gegen das von Fußball-Landesligist Germania Bleckenstedt: NBA-Star Dennis Schröder (in Weiß) lief gegen den 1. SC Göttingen 05 überraschend für das Team seines Schwagers Daniel Ziolo auf. © regios24 | Jörg Kleinert Er tauschte das Trikot der Brooklyn Nets gegen das von Fußball-Landesligist Germania Bleckenstedt: NBA-Star Dennis Schröder (in Weiß) lief gegen den 1. SC Göttingen 05 überraschend für das Team seines Schwagers Daniel Ziolo auf. © regios24 | Jörg Kleinert NBA-Star Dennis Schröder (links) umarmt beim Kabinengang nach der ersten Halbzeit seinen Schwager Daniel Ziolo. Deutschlands Basketball-Weltmeister war völlig überaschend Gastspieler des Landesligisten Bleckenstedt bei der 1:5-Niederlage gegen den 1. SC Göttingen 05. © regios24 | Jörg Kleinert Hellblaue Fußballschuhe trägt der NBA-Star Dennis Schröder bei seinem Startelf-Einsatz der 1. Herren vom FC Germania Bleckenstedt. © FMN | Jörg Kleinert Tauscht Basketball-Trikot gegen Fußball-Trikot vom FC Germania Bleckenstedt: Dennis Schröder (Mitte, hinten). © Jörg Kleinert | Jörg Kleinert 1 / 6

Unter anderem widmete der unabhängige US-Center KCAL-News aus Los Angeles, der CBS News angehört, in seiner TV-Sendung einige Sekunden im Sport-Überblick dieser Partie mit Bewegtbildern. Auch die spanischsprachige Basketball-Nachrichtenseite Básquet Plus berichtete von dem Landesligaspiel. Und ESPN schreibt in seinem Bericht über die Begegnung gleich von Schröders „professionellem Fußball-Debüt“ und verweist auch gleich auf Schröders nächste Gelegenheit, auf dem Platz zu stehen: Am Sonntag kickt Bleckenstedt nämlich gegen den VfL Wahrenholz.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Ebenso ließ es sich die brasilianische Basketballseite Coast to Coast nicht nehmen, Bilder des Spiels zu teilen. Auch in Mexiko, verschiedenen New Yorker Basketball- und Nachrichtenwebseiten sowie in Australien tauchten Berichterstattungen auf. Und, und, und. Ein lokaler Auftritt, der also weltweit für Furore gesorgt hat. Dennis Schröder lässt die ganze Welt auf unsere Region gucken. Bis zuletzt war sein Auftritt geheim, erst eine halbe Stunde vor Spielbeginn tauchte der 30-Jährige Point Guard bei den Brooklyn Nets auf dem Fußball-Gelände auf. Mit der Rückennummer 17 spielte er dann eine gute Stunde.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Was hat Schröder nun vor? Spielt er tatsächlich am Sonntag sein nächstes Spiel? Oder überrascht als Gaststar in einer anderen Sportmannschaft? Lassen wir uns überraschen.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Braunschweiger Zeitung (@braunschweiger_zeitung) Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen: