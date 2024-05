Lebenstedt. Die Lebenstedter Fußballer schlagen den SC Gitter II nach 0:2-Rückstand mit 5:2 und haben noch die Chance auf den Klassenerhalt.

Der TSV Salzgitter ist dem sicheren Abstieg aus der Fußball-Nordharzliga 2 am Mittwochabend mit einer Energieleistung noch einmal entgangen. Im Nachholspiel gegen den SC Gitter II hatte das Team von Trainer Yasin Bayrakdar bereits mit 0:2 in Rückstand gelegen und stand zu diesem Zeitpunkt mit zwei Beinen in der 1. Nordharzklasse. Doch die „Gallier“ stemmten sich gegen die Niederlage und den drohenden Abstieg. Am Ende siegten die Lebenstedter mit 5:2 und haben nun am Sonntag im direkten Duell mit dem MTV Lichtenberg noch die Chance, auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz zu klettern.

„Wir haben uns den Sieg heute erkämpft, und die Jungs haben sich zu keiner Sekunde aufgegeben. Auch nicht, als wir bereits mit 0:2 in Rückstand lagen“, erklärte TSV-Trainer Bayrakdar. Dass die Partie so laufen würde, hatte der Coach im Vorfeld in Kauf genommen: „Wir haben eine offensive Ausrichtung gewählt und uns war klar, dass wir dadurch auch hinten anfällig sind.“ Am Ende hätte sich Bayrakdar mit Blick auf das Saisonfinale sogar ein paar eigene Treffer mehr gewünscht.

Der TSV Salzgitter braucht gegen den MTV Lichtenberg einen Sieg mit fünf Toren Unterschied

Denn seine Mannschaft hat gegenüber dem MTV Lichtenberg drei Punkte sowie neun Tore Rückstand. Sprich: Nur mit einem Sieg halten die Gallier die Klasse – und dieser muss mindestens mit fünf Toren Differenz ausfallen! „Wir haben uns dieses Endspiel erarbeitet und können jetzt am Sonntag für die ganz große Sensation sorgen. Im Fußball ist vieles möglich“, hatte Bayrakdar nach dem Spiel gegen den SC Gitter II wieder einen Funken mehr Hoffnung auf die Rettung.

Sein Gegenüber Michael Weber war hingegen komplett bedient nach dem Nord-Süd-Derby. „Wir schmeißen 40 sehr geniale Minuten von uns und eine 2:0-Führung unverständlicherweise und vollkommen unnötig einfach weg. Wir hatten sogar reichlich Torchancen, um noch höher zu führen“, so Weber. Dass sein Team innerhalb von 30 Minuten vier Treffer kassierte, wollte der Trainer nicht verstehen: „Wie man ein Spiel innerhalb einer halben Stunde so unnötig aus der Hand geben kann, ist einfach unfassbar.“

Tore: 0:1 Hecker (20.), 0:2 Gomzi (25.), 1:2 Tas (40.), 2:2 Jermian Kirschner (55.), 3:2 Jannick Kirschner (57.), 4:2 Jermian Kirschner (70.), 5:2 Hübner (90.).