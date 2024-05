Hallendorf. Der TSV schlägt den BV Germania Wolfenbüttel II mit 3:0 und ist dank des Wendesser Patzers vor dem Saisonfinale Tabellenerster.

Die Ausgangslage des TSV Hallendorf im Saisonfinale der Fußball-Nordharzliga 2 hat sich am Mittwochabend noch einmal enorm verbessert. Das Team von Trainer Gökcin Özgür ist durch einen ungefährdeten 3:0-Heimsieg gegen den BV Germania Wolfenbüttel II auf Platz 1 der Tabelle vorgerückt und profitierte dabei vom zeitgleichen Unentschieden des Aufstiegsrivalen SV Wendessen in dessen Heimspiel gegen den TuS Cremlingen. Damit reicht den Hallendorfern am letzten Spieltag (Sonntag, 15 Uhr) im direkten Duell mit den punktgleichen Wendessern nun ein Remis für den Bezirksliga-Aufstieg.

TSV Hallendorf – BV Germania Wolfenbüttel II 3:0 (2:0). Tore: 1:0 Eigentor Brandt (5.), 2:0 Liehr (26.), 3:0 Köcen (74.).Dass die Hallendorfer unbedingt den Aufstieg in die Bezirksliga schaffen wollen, merkte man dem Team im letzten Heimspiel der Saison an. „Meine Jungs haben eine richtig gute Partie gezeigt“, freute sich TSV-Trainer Gökcin Özgür. Bereits nach fünf Minuten bogen die Hausherren durch ein Wolfenbütteler Eigentor auf die Siegerstraße ein. Torjäger Devin Liehr sorgte in der 26. Minute mit seinem 22. Saisontor für die hochverdiente 2:0-Führung der Gastgeber. „Wir hätten vielleicht schon zur Pause mit 3:0 oder sogar höher führen können“, sagte Coach Özgür. Den Endstand besorgte eine Viertelstunde vor dem Ende dann Osman Köcen. „Wir haben sogar noch einen Elfmeter vergeben. Aber das hat am Ende dann auch keine Rolle mehr gespielt“, erklärte Hallendorfs Trainer.

„Wir sind alle heiß auf das Endspiel und wollen den direkten Aufstieg schaffen.“ Gökcin Özgür

Noch besser wurde die Laune am Westerholzweg, als das Ergebnis aus Wendessen bekannt wurde. Der große Konkurrent um die Meisterschaft und damit um den angepeilten Aufstieg in die Bezirksliga hatte gepatzt, kam im Heimspiel gegen den TuS Cremlingen nicht über ein 2:2 hinaus. Damit sind beide Teams vor dem direkten Aufeinandertreffen am Sonntag, ab 15 Uhr, in Wendessen nun punktgleich. Hallendorf ist aber im Vorteil, weil der TSV die um neun Treffer bessere Tordifferenz hat. „Wir sind alle heiß auf das Endspiel und wollen den direkten Aufstieg schaffen“, betonte Gökcin.

Sollte sein Team am Sonntag verlieren, bliebe immer noch die Relegation gegen den Zweitplatzierten der Staffel 1. Dort kommen die SG Achim/Börßum/Hornburg, die FG Vienenburg/Wiedelah und der FC Othfresen infrage. Die Entscheidung in diesem Dreikampf fällt ebenfalls erst am kommenden Sonntag. Das Spiel zwischen beiden Staffelsiegern um die Nordharzmeisterschaft und die Aufstiegsrelegation zwischen beiden Zweitplatzierten folgt dann eine Woche später in Gebhardshagen.

SV Fümmelse – GA Gebhardshagen 5:3 (3:2). Tore: 1:0 Wohlfahrt (17./Elfmeter), 2:0 Tetzel (18.), 2:1 S. Stockmann (20.), 3:1 Wohlfahrt (21.), 3:2 Schulle (45./Elfmeter), 3:3 Schaumann (49.), 4:3 Wohlfahrt (65.), 5:3 M. Reihers (75.).

KSV Vahdet Salzgitter II – SV Kissenbrück 1:2 (0:0). Tore: 0:1 Fitzner (50.), 1:1 Ökdem (52.), 1:2 Brennecke (63.).